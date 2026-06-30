Pomozi.ba pokreće aukciju: Tri Panini albuma sa potpisima bh. reprezentativaca, novac ide za liječenje oboljelih

Strast prema fudbalu, ljubav prema sakupljanju sportskih uspomena i humanitarni cilj objedinjeni su u jednoj posebnoj priči.

Humanitarna organizacija Pomozi.ba, u saradnji s kompanijom Hifa Petrol, pokrenula je aukciju tri u potpunosti popunjena Panini albuma sa sličicama.

Ovi albumi imaju i dodatnu vrijednost – na mjestima predviđenim za sličice reprezentativaca Bosne i Hercegovine nalaze se originalni potpisi bh. fudbalskih reprezentativaca koji nastupaju na FIFA Svjetskom prvenstvu.

"U popunjavanju ovih albuma nesebično su nam pomogli naši drugari, djeca bez roditeljskog staranja iz Doma Bjelave, što cijeloj ovoj akciji daje posebnu toplinu i vrijednost.

U to ime, pokrećemo tri odvojene aukcije, a svoje ponude možete ostavljati direktno na našoj web stranici:

1. AUKCIJA: Traje do srijede u 20:00

2. AUKCIJA: Traje do petka u 18:00h

3. AUKCIJA: Traje do petka u 20:00h

Sav prihod od ove tri aukcije bit će raspoređen tamo gdje je najpotrebnije:

– Fond za liječenje oboljelih građana

– Fond “Obrok za sve” za osiguravanje obroka našim socijalno ugroženim sugrađanima

– Dom za djecu bez roditeljskog staranja “Bjelave” – kao znak zahvalnosti našim malim pomoćnicima koji su dali sve od sebe da ovi albumi budu kompletirani.