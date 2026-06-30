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POSEBNA PRIČA

Pomozi.ba pokreće aukciju: Tri Panini albuma sa potpisima bh. reprezentativaca, novac ide za liječenje oboljelih

Ovo je prilika da u svoju kolekciju uvrstite unikatan sportski suvenir, saopćili su iz Pomozi.ba

Potpisani albumi. Pomozi.ba

Z. V.

30.6.2026

Strast prema fudbalu, ljubav prema sakupljanju sportskih uspomena i humanitarni cilj objedinjeni su u jednoj posebnoj priči.

Humanitarna organizacija Pomozi.ba, u saradnji s kompanijom Hifa Petrol, pokrenula je aukciju tri u potpunosti popunjena Panini albuma sa sličicama.

Ovi albumi imaju i dodatnu vrijednost – na mjestima predviđenim za sličice reprezentativaca Bosne i Hercegovine nalaze se originalni potpisi bh. fudbalskih reprezentativaca koji nastupaju na FIFA Svjetskom prvenstvu.

"U popunjavanju ovih albuma nesebično su nam pomogli naši drugari, djeca bez roditeljskog staranja iz Doma Bjelave, što cijeloj ovoj akciji daje posebnu toplinu i vrijednost.

U to ime, pokrećemo tri odvojene aukcije, a svoje ponude možete ostavljati direktno na našoj web stranici:

1. AUKCIJA: Traje do srijede u 20:00

2. AUKCIJA: Traje do petka u 18:00h

3. AUKCIJA: Traje do petka u 20:00h

Sav prihod od ove tri aukcije bit će raspoređen tamo gdje je najpotrebnije:

– Fond za liječenje oboljelih građana

– Fond “Obrok za sve” za osiguravanje obroka našim socijalno ugroženim sugrađanima

– Dom za djecu bez roditeljskog staranja “Bjelave” – kao znak zahvalnosti našim malim pomoćnicima koji su dali sve od sebe da ovi albumi budu kompletirani.

- Ovo je prilika da u svoju kolekciju uvrstite unikatan sportski suvenir, ali i da direktno promijenite nečiji život na bolje. Budite dio ove humane priče, posjetite www.PBA.ba i ostavite svoju ponudu - saopćili su iz Pomozi.ba.

# POMOZI.BA
# PANINI
# HUMANITARNA AUKCIJA
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