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RIZIČAN POTEZ

Toplotni val donio i bizarnu scenu: Vozili s otvorenim vratima da se rashlade

Pretpostavlja se da su putnici na ovaj način pokušali rashladiti unutrašnjost vozila, vjerovatno zbog kvara na klima-uređaju

Otvorili vrata tokom vožnje. TikTok

Z. V.

30.6.2026

Bosnu i Hercegovinu posljednjih dana zahvatio je snažan toplotni val, a temperature koje prelaze 35 stepeni Celzijusa natjerale su građane da traže različite načine rashlađivanja.

Klima-uređaji rade neprekidno, ljudi traže hlad, unose više tečnosti i uglavnom izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana.

Ipak, neki posežu i za neuobičajenim rješenjima.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak automobila koji se kreće regionalnim putem, dok su suvozačeva vrata bila potpuno otvorena. Pretpostavlja se da su putnici na ovaj način pokušali rashladiti unutrašnjost vozila, vjerovatno zbog kvara na klima-uređaju.

Iako ovakav prizor kod mnogih izaziva iznenađenje ili smijeh, stručnjaci upozoravaju da je riječ o rizičnom ponašanju.

Vožnja s otvorenim vratima može ozbiljno ugroziti sigurnost vozača i drugih učesnika u saobraćaju, posebno na zavojitim i prometnim dionicama, kao i u situacijama koje zahtijevaju naglo kočenje ili reakciju.

Uprkos visokim temperaturama, sigurnost u saobraćaju mora biti prioritet.

U slučaju neispravnog klima-uređaja, preporučuje se provjetravanje vozila prije vožnje te korištenje otvorenih prozora kao sigurnije alternative.

# TOPLOTNI VAL
# VOŽNJA
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