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GDJE JE TO MOGUĆE

Vlada FBiH preporučila prilagođavanje radnog vremena zbog utakmice Zmajeva protiv SAD-a

Poslodavcima preporučeno da pomjere početak radnog vremena, a ugostiteljima da omoguće rad do šest sati ujutro

Sjednica Vlade FBiH. Fena

R.U.

30.6.2026

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, zaključak kojim poslodavcima preporučuje da organizaciju rada 2. jula prilagode zbog utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na Svjetskom prvenstvu.

Preporukom je predviđeno da, gdje god je to moguće, poslodavci pomjere početak radnog vremena te zaposlenicima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva, u skladu sa Zakonom o radu. Istovremeno, jedinicama lokalne samouprave preporučeno je da ugostiteljskim objektima produže radno vrijeme do 6.00 sati kako bi građani mogli zajedno pratiti jednu od najvažnijih utakmica u historiji reprezentacije BiH.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručio je da preporuka nije donesena zato što je utakmica važnija od rada, već zato što postoje trenuci koji nadilaze sport i postaju dio zajedničkog pamćenja jedne zemlje. Istakao je da je reprezentacija ujedinila građane Bosne i Hercegovine na način koji se rijetko viđa te izrazio očekivanje da će poslodavci, gdje god to priroda posla dozvoljava, pokazati razumijevanje prema zaposlenicima.

# VLADA F BIH
# RADNO VRIJEME
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