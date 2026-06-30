Grad Otava i ove godine obilježava 11. juli kao Dan sjećanja na žrtve Srebrenice

Otava (Ottawa), glavni grad Kanade, i ove godine obilježava godišnjicu genocida u Srebrenici, proglasivši 11. juli Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Tokom obilježavanja odaje se počast žrtvama, a Grad Otava potvrđuje opredijeljenost za njegovanje istine, pravde i kulture sjećanja te osuđuje negiranje genocida, saopćeno je iz Instituta za istraživanje genocida Kanada (IGK).

Gradonačelnik Otave svake godine proglašava 11. juli zvaničnim Danom sjećanja na ubistvo više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Kako se navodi u saopćenju, kanadske vlasti na svim nivoima podržavaju kulturu sjećanja na genocid u Srebrenici, u čemu značajnu ulogu ima bosanskohercegovačka zajednica u saradnji s Institutom za istraživanje genocida Kanada.

Centralna kanadska komemoracija žrtvama genocida u Srebrenici ove godine bit će održana 11. jula u Vinsdoru (Windsoru), ispred prvog spomenika žrtvama genocida u Srebrenici u dijaspori.

– Pošto Grad Otava prepoznaje važnost ovog događaja za budućnost bosanskohercegovačkih građana u Otavi kroz pravdu i istinu, ja, Mark Satklif (Sutcliffe), gradonačelnik grada Otave, ovim proglašavam 11. juli 2026. Danom sjećanja na genocid u Srebrenici u Ottavi – poručeno je u proklamaciji.