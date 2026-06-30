Ovo su novi članovi Komisije za nacionalne spomenike: Mjesto iz RS-a za sada upražnjeno

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici donijelo je odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, čime su nakon deset godina u njen rad vraćeni strani eksperti, a Komisiji je omogućeno da ponovo nesmetano obavlja svoje nadležnosti.

Odluka je usvojena glasovima članova Predsjedništva Denisa Bećirovića i Željka Komšića, dok je Željka Cvijanović bila protiv. Ona nije predložila svog kandidata za člana Komisije te je najavila da će zatražiti sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske. Tokom rasprave pokušala je imenovanje stranih članova predstaviti kao pitanje vanjske politike, pozivajući se na Poslovnik, ali Predsjedništvo nije prihvatilo takvo tumačenje.

Imena

Za novi mandat u Komisiji imenovan je Zoran Mikulić, diplomirani pravnik koji je i do sada bio njen član. Tokom karijere obavljao je niz značajnih funkcija, među kojima su šef Sektora za stambene poslove i poslovne prostore Mostar JZ, federalni ministar pravde, savjetnik člana Predsjedništva BiH, oficir za vezu s Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu, predsjednik Komisije za polaganje pravosudnog ispita u Federaciji BiH, predsjednik Komisije za polaganje stručnog ispita za rad u organima uprave te član Zakonodavno-pravne komisije Parlamenta FBiH iz reda vanjskih eksperata.

Za člana Komisije imenovan je i Mirzah Fočo, arhitekta, konzervator i stručnjak za zaštitu kulturne baštine. Više od dvije decenije djeluje u oblasti očuvanja nacionalnih spomenika, a od 2015. godine obavlja funkciju izvršnog funkcionera Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Prije dolaska na ovu poziciju bio je pomoćnik izvršnog funkcionera za naslijeđe u istoj komisiji. U periodu njegovog rada Komisija je dobila više značajnih priznanja, uključujući nagradu Europa Nostra Evropske unije za kulturno naslijeđe 2010. godine te Povelju Federalnog ministarstva kulture i sporta za doprinos očuvanju kulturne baštine Bosne i Hercegovine.

Nepopunjeno mjesto

Kako Željka Cvijanović nije predložila svog kandidata, jedno mjesto u Komisiji za sada je ostalo nepopunjeno.

Istovremeno su imenovana i dva međunarodna člana koje je predložio UNESCO, čime se strani eksperti nakon deset godina vraćaju u rad Komisije. UNESCO je prijedlog dostavio 5. juna, a Predsjedništvo BiH ga je jučer i zvanično usvojilo. Novi članovi su italijanski profesor Frančesko Bandarin i profesor Džordž Okelo Abungu iz Kenije.

Frančesko Bandarin je italijanski arhitekta i urbanista. Diplomirao je arhitekturu na Institutu za arhitekturu u Veneciji, a magistrirao urbano i regionalno planiranje na Univerzitetu Kalifornije u Berkeleyju. Tokom karijere bio je direktor Ureda za posebne projekte zaštite Venecije i njene lagune, kao i direktor Programa priprema za Jubilej 2000. godine u Rimu. Od 2000. do 2010. godine vodio je UNESCO-ov Centar za svjetsku baštinu, nakon čega je do 2017. godine obavljao dužnost pomoćnika generalnog direktora UNESCO-a za kulturu.

Džordž Okelo Abungu je kenijski arheolog, antropolog i međunarodno priznati stručnjak za kulturnu baštinu, školovan na Univerzitetu Cambridge. Nekadašnji je generalni direktor Nacionalnih muzeja Kenije, a danas je glavni izvršni direktor konsultantske kuće Okello Abungu Heritage Consultants. Njegov profesionalni rad najvećim dijelom usmjeren je na dekolonizaciju muzeja, restituciju kulturnih dobara i održivi razvoj.

Cvijanović je najavila da će odluku Predsjedništva pokušati osporiti pred Narodnom skupštinom Republike Srpske, pozivajući se na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda. Ipak, ostaje otvoreno pitanje da li je u ovom slučaju uopće moguće primijeniti taj mehanizam, s obzirom na različita pravna tumačenja prema kojima se ne radi o pitanju na koje se može uložiti veto po osnovu vitalnog nacionalnog interesa.