Nikšić, ipak, neće biti nosilac liste za PSBiH, ide u penziju: U Hercegovini bi SDP trebao predvoditi bivši načelnik Jablanice

Iako je portal "Avaza" objavio informaciju da će predsjednik SDP-a Nermin Nikšić predvoditi listu SDP-a za Predstavnički dom PSBiH u Hercegovini, to, ipak, nije tačno.
Prema informacijama do kojih smo došli, ranije je postojao plan da se on postavi na čelo liste kako bi povukao listu u Hercegovini, no on je na kraju ostao pri tome da poslije premijerskog mandata ide u penziju. Tako da on neće biti kandidat niti na jednoj listi.
Ostale liste za Predstavnički dom PSBiH će predvoditi Jasmin Imamović, Saša Magazinović, Albin Muslić i Zukan Helez, dok konačna odluka o nosiocu liste u Hercegovini još nije donesena.
SDP je donio odluke na jučerašnjoj sjednici Glavnog odbora u Tuzli, a prema posljednjim informacijama, u HNK bi nosilac liste trebao biti Damir Šabanović. Ipak, ostavljena je mogućnost korekcija do kraja sedmice, no u slučaju Nikšića ne bi trebalo biti promjena.
Kako je ranije objavio portal "Avaza", što se tiče Parlamenta FBiH u izbornim jedinicima koje obuhvataju Kanton Sarajevo na čelu lista će biti Damir Mašić i Nerin Dizdar.