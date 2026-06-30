Nikšić, ipak, neće biti nosilac liste za PSBiH, ide u penziju: U Hercegovini bi SDP trebao predvoditi bivši načelnik Jablanice

Iako je portal "Avaza" objavio informaciju da će predsjednik SDP-a Nermin Nikšić predvoditi listu SDP-a za Predstavnički dom PSBiH u Hercegovini, to, ipak, nije tačno.

Prema informacijama do kojih smo došli, ranije je postojao plan da se on postavi na čelo liste kako bi povukao listu u Hercegovini, no on je na kraju ostao pri tome da poslije premijerskog mandata ide u penziju. Tako da on neće biti kandidat niti na jednoj listi.