Igor Štimac objavio AI prikaz sebe kao viteza-križara s motivima Herceg-Bosne: Privlačenje pažnje i provokacija

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i trener Igor Štimac privukao je pažnju javnosti nakon što je na Facebooku promijenio profilnu fotografiju i objavio AI-generisani prikaz sebe kao viteza-križara.

Na spornoj slici Štimac je predstavljen kao srednjovjekovni konjanik u ratnoj opremi, koji predvodi vojsku. U jednoj ruci drži uzde konja, a u drugoj barjak, dok je u pozadini prikazana kamena utvrda i vojska pješaka.

Na zastavi i motivima na slici nalaze se simboli koji uključuju hrvatski grb s prvim bijelim poljem, ljiljane te natpis „Herceg Bosne. Za dom i Krista“, dok je na pozadinskoj utvrdi ispisano „Vjera. Hrvatstvo. Zajedništvo.“ Isti motiv Štimac je iskoristio i za cover fotografiju na svom profilu.

Objava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama i medijima, a o njoj je pisao i portal Bljesak. Hrvatski trener je više puta kroz izjave medijima i objave na društvenim mrežama isticao hrvatske tradicijske i političke stavove, ali dio njih se u bosanskohercegovačkom multietničkom kontekstu često tumači kao nacionalističko istupanje.

Podsjetimo, Štimac je nedavno napustio HŠK Zrinjski Mostar, s kojim je sporazumno raskinuo saradnju 12. juna. S klubom je osvojio Kup BiH i Superkup, te izborio plasman u evropsko proljeće, dok je prvenstvo završio na drugom mjestu.