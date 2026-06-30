PIC bez dogovora o visokom predstavniku: Svi ustrajni pri svojim stavovima, nije isključena mogućnost trećeg kandidata

Prvi dio sjednice Vijeća za implementaciju mira (PIC) okončan je bez konsenzusa oko novog visokog predstavnika.

Nastavak bi se trebao nastaviti u drugom dijelu dana, no ni dalje se ne zna da li će doći do dogovora.

Treće rješenje

SAD, Italija i druge nevropske članice PIC-a su i dalje pri tome da Antonio Zanardi Landi bude visoki predstavnik, a ostale zemlje EU i Velika Britanija su za Renea Trokaza.

Nije isključeno da se ponudi i treće rješenje, koje bi bilo kompromis između SAD i EU.

Iz ureda glasnogovornika Evropske unije kazali su u izjavi za Fenu da EU nastavlja blisko sarađivati s partnerima da bi se izabrao naredni visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, koji će predstavljati jedinstvo i konsenzus među partnerima, ističući da bi kandidat trebao dolaziti iz Evropske unije i utjelovljivati težnje BiH ka članstvu u EU.

U javnosti je prethodnih dana za 30. juni bila najavljena sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC), na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik u BiH. Međutim iz Ureda visokog predstavnika (OHR) rečeno je da će danas biti održan samo redovni sastanak ambasadora država članica te se stoga diplomatske konsultacije o izboru nasljednika Christiana Schmidta nastavljaju.

Glasnogovornik EU rekao je da cijene saradnju s partnerima u Upravnom odboru PIC-a, kao i konstruktivne razgovore koje je to tijelo vodilo u junu.

- Nadamo se da će Upravni odbor Vijeća za provedbu mira uskoro postići konsenzus o novom visokom predstavniku, koji će biti u mogućnosti da sarađuje sa svim domaćim akterima i međunarodnim partnerima - istakao je.

Posvećeni stabilnosti

Još je poručio da EU ostaje posvećena stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu BiH, kao i njenoj evropskoj perspektivi kao jedinstvene, ujedinjene i suverene države.

Na posljednjoj sjednici Upravnog odbora PIC-a, održanoj 3. i 4. juna u Sarajevu, nije postignut dogovor o izboru novog visokog predstavnika za BiH, koji bi trebao zamijeniti Christiana Schmidta.

Schmidt je u maju 2026. godine podnio ostavku na funkciju visokog predstavnika i o tome obavijestio Upravni odbor PIC-a, zatraživši pokretanje procedure za izbor njegovog nasljednika.

Istovremeno je najavio da će ostati na dužnosti do imenovanja novog visokog predstavnika da bi se osigurao kontinuitet rada OHR-a.