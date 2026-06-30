Željka Cvijanović ponovo ide u borbu za Predsjedništvo BiH, Savo Minić kandidat SNSD-a za predsjednika RS

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik održao je konferenciju za medije na kojoj je predstavio kandidate ove stranke i koalicije za funkcije predsjednika RS i člana Predsjedništva BiH.

- Kandidat SNSD-a za predsjednika RS bit će Savo Minić, a za člana Predsjedništva Željka Cvijanović - rekao je Dodik.

Kazao je da će u četvrtak biti donesena konačna odluka.

- Danas smo potpisali sporazum i imamo podršku vladajuće koalicije - rekao je Dodik, nakon sastanka vladajuće koalicije u Banjoj Luci.