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DONESENA ODLUKA

Željka Cvijanović ponovo ide u borbu za Predsjedništvo BiH, Savo Minić kandidat SNSD-a za predsjednika RS

Danas smo potpisali sporazum i imamo podršku vladajuće koalicije

Savo Minić i Željka Cvijanović. Srna / Avaz

S. S.

30.6.2026

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik održao je konferenciju za medije na kojoj je predstavio kandidate ove stranke i koalicije za funkcije predsjednika RS i člana Predsjedništva BiH.

- Kandidat SNSD-a za predsjednika RS bit će Savo Minić, a za člana Predsjedništva Željka Cvijanović - rekao je Dodik.

Kazao je da će u četvrtak biti donesena konačna odluka.

- Danas smo potpisali sporazum i imamo podršku vladajuće koalicije - rekao je Dodik, nakon sastanka vladajuće koalicije u Banjoj Luci.

# SNSD
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# SAVO MINIĆ
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