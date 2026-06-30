U Domu naroda BiH dio delegata nije glasao ni o jednoj od 85 tačaka: Čović ih ignoriše i nastavlja sjednicu

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović (HDZBiH) zaključio je današnju sjednicu na kojoj dio delegata nije učestvovao u elektronskom glasanju o tačkama dnevnog reda.

Na početku je delegat Kluba bošnjačkog naroda Šefik Džaferović (SDA) predložio da na dnevni red sjednice bude stavljeno razmatranje smjene predsjedavajućeg Čovića s mjesta člana Kolegija Doma zbog kršenja Poslovnika odbijanjem da dozvoli glasanje o izmjenama i dopunama dnevnog reda.

Džaferović je istakao da se po Poslovniku Čović ne može stavljati u ulogu sudije i određivati šta je u skladu s Poslovnikom već da mora dopustiti delegatima da se izjasne, što uporno odbija jer je svjestan da nema podrške za njegov stav i da postoji podrška za drugačije mišljenje.

Pročitao je prijedlog osam delegata za izmjene i dopune dnevnog reda da kao prva tačka bude razmatranje smjene predsjedavajućeg Čovića s mjesta člana Kolegija Doma.

Prijedlog su potpisali delegati Džemal Smajić, Dženan Đonlagić, Safet Softić, Nenad Vuković, Šefik Džaferović, Želimir Nešković, Zlatko Miletić i zamjenik predsjedavajućeg Kemal Ademović.

Čović je insistirao da je dnevni red razmatran i da su bile dvije primjedbe te da je rasprava o dnevnom redu zaključena u skladu s Poslovnikom.

Nakon toga je prešao na prvu tačku dnevnog reda i stavio na glasanje Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2023.

Čović je konstatovao da je na sjednici prisutno 15 delegata, da su za Izvještaj glasali Marina Pendeš, Zdenko Ćosić, Radovan Kovačević, Sredoje Nović, Dragan Čović i Nikola Špirić.

Dodao je da su četiri delegata Kluba Bošnjaka isključena s elektronskog glasanja a sjede na sjednici, kao i po jedan predstavnik Kluba Srba i Kluba Hrvata.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma Kemal Ademović istakao je da ako u elektronskoj evidenciji stoji da nema kvoruma onda se ne može pristupiti elektronskom glasanju već isključivo prozivanjem i papirima.

Istakao je da je sve što je Čović uradio u dosadašnjem toku sjednice suprotno Poslovniku.

Čović je nastavio stavljati na glasanje naredne tačke dok nije iscrpio svih 85 sa dnevnog reda, iako dio delegata nije pristupio elektronskom glasanju ni po jednoj tački.

Najavio je da je naredna hitna sjednica tog doma zakazana za 15. juli, a redovna, ako za to bude uslova, za 27. juli.