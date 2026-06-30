Mladi iz BiH zablistali u Londonu: Osvojili 21 medalju i tri počasna priznanja

Učenici Richmond Park International Schools iz Tuzle i Sarajeva ostvarili su izvanredan uspjeh na međunarodnom takmičenju Tin Igl (TeenEagle), održanom od 21. do 28. juna u Londonu, osvojivši ukupno 21 medalju i tri počasna priznanja Honourable Mention.

Na prestižnom takmičenju, koje je okupilo učesnike iz više od 36 zemalja svijeta, mladi su pokazali znanje iz engleskog jezika i matematike kroz discipline Writing, Debate, Spelling Bee, Problem Solving i General Knowledge.

Najveći doprinos uspjehu dali su učenici Ričmond Park Međunarodne osnovne i srednje škole Tuzla, koji su pod mentorstvom profesorice Aldine Pašić osvojili 18 medalja – jednu zlatnu, deset srebrnih i sedam bronzanih, uz dva počasna priznanja. Zlatnu medalju osvojila je Emma Zolotić, dok su srebrnim medaljama nagrađeni Nejla Žabić, Lamija Brčaninović, Asja Huremović, Amila Avdić i Adna Softić. Bronzane medalje osvojili su Arman Pirić, Amera Omerbašić, Mia Antić i Edvin Selimović, dok su počasna priznanja pripala Edvinu Selimoviću i Miji Antić.

Vrijedan rezultat ostvarili su i učenici Ričmond Park Međunarodne osnovne škole Sarajevo. Amor Bašalija osvojio je dvije srebrne medalje iz engleskog jezika i jednu bronzanu iz matematike, dok je Armen Bašalija dobio počasno priznanje iz matematike.

Iz Richmond Park International Schools ističu da ovaj rezultat potvrđuje kvalitet obrazovanja koje pružaju, ali i veliki potencijal mladih iz Bosne i Hercegovine da ravnopravno konkuriraju najboljim učenicima svijeta.