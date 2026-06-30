Borba s vatrom kod Posušja: Helikopter Oružanih snaga BiH angažovan na gašenju požara

Pripadnici Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine uključeni su danas u akciju gašenja požara na području Posušja.

Vatra je zahvatila teško pristupačan teren, gdje gori borova šuma, trava i nisko rastinje, što dodatno otežava intervenciju vatrogasaca. Zbog nepristupačnosti terena i mogućnosti širenja požara, u pomoć ekipama na zemlji angažovan je helikopter OS BiH.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez odobrio je upotrebu helikoptera i zahvalio vatrogascima, civilnoj zaštiti i svim službama koje učestvuju u borbi protiv požara.

Istakao je da će Ministarstvo odbrane nastaviti pružati podršku u okviru svojih mogućnosti kako bi se zaštitili ljudi, imovina i prirodna bogatstva.



