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ZNAČAJAN DATUM

Sanski Most obilježio 82. godišnjicu Drugog zasjedanja ZAVNOBiH-a

Nakon odavanja počasti, upriličena je akademija posvećena ovom značajnom historijskom datumu

Odavanje počasti. FENA

FENA

30.6.2026

Polaganjem cvijeća i akademijom u Sanskom Mostu danas je obilježena 82. godišnjica Drugog zasjedanja ZAVNOBiH-a, jednog od ključnih događaja u historiji moderne Bosne i Hercegovine, kojim su potvrđeni temelji njene državnosti i institucionalnog razvoja.

Obilježavanje je započelo polaganjem cvijeća na DTV "Partizan", na mjestu nekadašnjeg Sokolskog doma, gdje su počast odali predstavnici Općine Sanski Most, kao i predstavnici političkih subjekata koji participiraju u Općinskom vijeću Sanski Most.

Nakon odavanja počasti, upriličena je akademija posvećena ovom značajnom historijskom datumu.

Tokom programa istaknuta je važnost Drugog zasjedanja ZAVNOBiH-a, održanog u Sanskom Mostu, kao događaja koji je imao presudnu ulogu u oblikovanju institucija Bosne i Hercegovine i učvršćivanju njenog državnopravnog kontinuiteta.

Učesnici obilježavanja naglasili su da njegovanje kulture sjećanja na događaje koji su obilježili historijski razvoj Bosne i Hercegovine predstavlja važan doprinos očuvanju njenog identiteta i državnosti.

# ZAVNOBIH
# SANSKI MOST
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