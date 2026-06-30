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BANJA LUKA

Stanivuković: Neko je izgleda spreman da nas prevari, neka Željka Cvijanović odgovori na tri pitanja

Pozivam gospođu Željku Cvijanović da se očituje o sljedećim pitanjima i objasni zašto se o tome nije govorilo onda kada je odluka donesena, rekao je

Draško Stanivuković. Facebook

M. Až.

30.6.2026

Predsjednik Pokreta sigurna Srpska (PSS) Draško Stanivuković danas je pozvao članicu Predsjedništva BiH Željku Cvijanović da odgovori na tri pitanja i objasni zbog čega, kako tvrdi, nije na vrijeme štitila interese Republike Srpske kada je riječ o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika.

- Dok smo svi u Republici Srpskoj spremni podržati zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, izgleda da je neko spreman da nas sve prevari. Zato pozivam gospođu Željku Cvijanović da se očituje o sljedećim pitanjima i objasni zašto se o tome nije govorilo onda kada je odluka donesena - rekao je Stanivuković.

On je postavio tri pitanja:

1. Zašto je članom 5. Odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika omogućen povratak stranaca u institucije BiH?

2. Zašto se pristalo na princip odlučivanja prostom većinom?

3. Ako je interes Republike Srpske bio ugrožen u januaru, zašto nije branjen još tada?

Stanivuković je ranije danas izjavio da će podržati veto članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović u vezi s učešćem stranaca u radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Naglasio je da smatra kako je vraćanje stranih članova u ovu komisiju neprihvatljivo.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
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