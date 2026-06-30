Stanivuković: Neko je izgleda spreman da nas prevari, neka Željka Cvijanović odgovori na tri pitanja

Predsjednik Pokreta sigurna Srpska (PSS) Draško Stanivuković danas je pozvao članicu Predsjedništva BiH Željku Cvijanović da odgovori na tri pitanja i objasni zbog čega, kako tvrdi, nije na vrijeme štitila interese Republike Srpske kada je riječ o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika.

- Dok smo svi u Republici Srpskoj spremni podržati zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, izgleda da je neko spreman da nas sve prevari. Zato pozivam gospođu Željku Cvijanović da se očituje o sljedećim pitanjima i objasni zašto se o tome nije govorilo onda kada je odluka donesena - rekao je Stanivuković.