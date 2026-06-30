Bodiroga: SDS će podržati veto Cvijanović, strano miješanje od BiH pravi protektorat

Šef Kluba poslanika Srpske demokratske stranke (SDS) u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga izjavio je da će poslanici ove stranke podržati veto Željke Cvijanović na odluku o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

- Srpska demokratska stranka, kao državotvorna i nacionalna stranka, uvijek će podržavati vitalne nacionalne interese srpskog naroda. Zato će poslanici SDS-a podržati veto na odluku o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, jer smatramo da je nedopustivo vraćanje stranog faktora u procese odlučivanja o pitanjima koja su od posebnog značaja za Republiku Srpsku - istakao je Bodiroga.

Podsjetio je da je i Srpska demokratska stranka ranije bila pod uticajem stranih aktera.

- SDS je miješanje stranog faktora osjetio na svojoj koži, a osjeća ga i danas, jer nam je ugašen račun. Zato najbolje znamo kakve posljedice može imati djelovanje stranaca izvan okvira domaćih institucija i demokratskih procedura - naglasio je Bodiroga.

Prema njegovim riječima, svako miješanje stranog faktora suprotno je Povelji Ujedinjenih nacija i BiH pretvara u protektorat.

- O budućnosti BiH, njenom kulturnom naslijeđu i svim drugim važnim pitanjima moraju odlučivati domaće institucije i demokratski izabrani predstavnici naroda, a ne stranci. To je princip na kojem Srpska demokratska stranka dosljedno insistira i od kojeg neće odustati - poručio je Bodiroga.