Izvještaj Islamske zajednice BiH: Mučno je što u RS prisiljavaju muslimansku djecu da prisustvuju krsnim slavama škola

Komisija za slobodu vjere Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas je predstavila Izvještaj o slobodi vjere muslimana i muslimanki u BiH u 2025. godini.

U Izvještaju se konstatira da je Islamska zajednica kao najveća vjerska zajednica u Bosni i Hercegovini i dalje sistemski diskriminirana kroz nepotpisivanje Ugovora s državom koji je prošao pravno-ekspertski nivo, ali je zaustavljen na razini političkog odlučivanja.

Također, Komisija je u Izvještaju evidentirala niz negativnih praksi zabrane rada muslimankama zbog hidžaba ili mahrame, čime se nastavlja praksa diskriminacije vjernica muslimanki u sudskoj grani državne vlasti još od 2015. godine.

Diskriminatorna praksa

Predsjednik Komisije muftija zenički Mevludin ef. Dizdarević, je kazao da Komisija vrlo značajnim smatra i diskriminatornu praksu da se Pravoslavna crkva značajno favorizuje u entitetu RS, čime se krši načelo sekularnosti i neutralnosti države spram vjerskih zajednica.

- Vidljivo je to kroz krajnje mučne prakse za muslimansku djecu obilježavanja krsnih slava škola i drugih praznika kao što je dan svetog Save. Prisiljavanje bošnjačke djece da prisustvuju tim događajima predstavlja grubu praksu indoktrinacije i kršenja temeljnih prava na slobodu vjere i flagrantan je udar na ljudsko dostojanstvo djece - dodao je muftija Dizdarević.

Ocijenio je neprihvatljivim i pokušaj da se Ustavom entiteta jedna vjerska zajednica, u ovom slučaju Pravoslavna crkva, stavlja u privilegiran položaj kroz Nacrt ustava RS, što, treba naglasiti, ona de facto i uživa.

Ove godine njegov sastavni dio je i Izvještaj o institucionalnoj antimuslimanskoj mržnji i islamofobiji u entitetu RS, u kojem se ističe da islamofobija u ovom slučaju ne staje na pukom osjećaju mržnje, nego se pretvara na pravnu i političku praksu entitetskih organa spram jedne cjelokupne etničke i nacionalne zajednice.

Mogućnost zapošljavanja

Član Komisije i viši asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Harun Išerić, kazao je Izvještaj ističe da još nije okončana društvena i institucionalna rasprava o pravu muslimanki da nose mahramu u pravosudnim institucijama i da se to i dalje odražava na njihovu mogućnost zapošljavanja, što je najbolje vidljivo na dva slučaja diskriminacije pri zapošljavanju u Općinskom sudu u Tuzli.

Također, prema njegovim riječima, Izvještaj upozorava i na pokušaje ograničavanja slobode vjere pod izgovorom evropskih integracija.

Kao treći ključni problem, Izvještaj bilježi porast antimuslimanskog govora i institucionalne diskriminacije u RS, uz favoriziranje vjerskog naslijeđa jednog naroda na štetu principa jednakosti i sekularnosti.

Posebno je istaknuo da je Evropski sud za ljudska prava u presudi u predmetu Jehovinih svjedoka protiv Italije iz 2026. godine zauzeo stav da država diskriminira vjersku zajednicu ako odbije zaključiti ugovor s njom bez objektivnog i razumnog opravdanja, dok istovremeno takve ugovore sklapa s drugim vjerskim zajednicama.

- S obzirom na to, postoje jasni i uvjerljivi pravni argumenti zbog kojih bi Islamska zajednica konačno trebala pokrenuti neke druge postupke kako bi osigurala da se potpiše dati ugovor, prvenstveno pred institucijom Ombudsmena, potom pred Ustavnim sudom BiH, a u konačnici, po potrebi, pred Evropskim sudom za ljudska prava - kazao je Išerić.

Aktivnosti

Najavio je da će Komisija u narednom periodu provoditi aktivnosti informiranja i edukacije građana o njihovim pravima, te sistemski pratiti i izvještavati o pojavama islamofobije u BiH, uključujući informiranje međunarodnih organizacija poput OSCE-a i Ujedinjenih nacija.

Komisija za slobodu vjere je ekspertsko tijelo sastavljeno od uglednih advokata, univerzitetskih profesora i stručnjaka koji se od 2012. godine, u skladu s Ustavom IZ u BiH, bave zaštitom ljudskih prava slobode vjere i uvjerenja i na usluzi je svim muslimanima i muslimankama koji smatraju da su njihova prava na ispovijedanje vjere u BiH ugrožena, javlja MINA.