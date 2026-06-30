Šmit posjetio CIK: Politika o izborima se neće mijenjati

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit (Christian Schmidt) sastao se danas sa predsjednikom Centralne izborne komisije Jovanom Kalabom.

Istovremeno, zemlje članice Vijeća za implementaciju mira (PIC) razmatraju izbor njegovog nasljednika.

Na sastanku u Sarajevu razgovarano je o pripremama za Opće izbore 2026. godine, a prisustvovala je i članica CIK-a Irena Hadžijabdić.

Tema razgovora bila je i primjena izbornih tehnologija u izbornom procesu, kao i potreba da se osigura tačno i transparentno brojanje svakog glasa.

- Slobodni, pošteni i kredibilni izbori ostaju temelj povjerenja u demokratiju u Bosni i Hercegovini. Ured visokog predstavnika (OHR) nastavit će pružati podršku slobodnim i fer izborima i nakon mog odlaska s funkcije. Politika ostaje ista - poručio je Šmit.

Njegova posjeta CIK-u i poruka dolaze u trenutku kada PIC paralelno vodi razgovore o njegovom nasljedniku, nakon što su Sjedinjene Američke Države poručile da od 1. jula više ne žele vidjeti Šmita u Bosni i Hercegovini.