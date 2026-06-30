Građani Tuzle nezakonito snimani: Policija će preuzeti sistem videonadzora javnih površina

Sistem videonadzora postavljen na javnim površinama u Tuzli uskoro bi mogao biti predat u nadležnost policije, nakon što je Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH zabranila da njime upravlja komunalno preduzeće SiK. O prijedlogu će Gradsko vijeće odlučivati na sjednici 2. jula.

Pred vijećnicima će se naći prijedlog ugovora kojim bi Javno komunalno preduzeće Saobraćaj i komunikacije (SiK) Tuzla Upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona predalo kompletnu opremu i pristup sistemu videonadzora.

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH ranije je ocijenila da SiK nema zakonsko ovlaštenje za snimanje javnih površina te je naložila obustavu takve obrade ličnih podataka.

Ukoliko prijedlog bude usvojen, policija će preuzeti upravljanje kamerama postavljenim na 44 lokacije u gradu. Sistem obuhvata ulice, raskrsnice, parkove, trgove, parkirališta i druge javne površine.

Iz Grada navode da je cilj omogućiti nastavak videonadzora radi sigurnosti građana, ali u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Prema važećim propisima, nadzor javnih površina spada u nadležnost policijskih organa.

Kamere su postavljene krajem prošle godine, a opremljene su naprednim funkcijama, uključujući automatsko prepoznavanje registarskih oznaka (ANPR), zbog čega je Agencija zaključila da sistem mora biti pod upravljanjem nadležnog policijskog tijela.