U Gradačcu obilježen Dan šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava

U Gradačcu je obilježen 30. juni – Dan šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava 1992-1995. godine, a nakon što je prethodnih dana upriličen vjerski program te obilazak porodica šehida, održan je i centralni događaj manifestacije “Žrtve Gradačca za BiH”. Na ovaj datum obilježava se godišnjica sjećanja na žrtve četničkog masakra na putnoj komunikaciji Gradačac-Ormanica.

Odata je počast i položeno cvijeće na spomen –obilježja kao izraz poštovanja prema žrtvama koje su dale nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Herecegovine.

Također, upriličena je svečana akademija, a program su uljepšali i najmlađi svojim nastupom.

Organizator manifestacije je Savez boračkih organizacija Grada Gradačac, a tehnički dio je povjeren Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Gradačac, koja ove godine obilježava 30 godina rada i postojanja.