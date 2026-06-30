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SJEĆANJE

U Gradačcu obilježen Dan šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava

Odata je počast i položeno cvijeće na spomen –obilježja kao izraz poštovanja prema žrtvama koje su dale nemjerljiv doprinos u odbrani BiH

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Dženana Redžepagić

30.6.2026

U Gradačcu je obilježen 30. juni – Dan šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava 1992-1995. godine, a nakon što je prethodnih dana upriličen vjerski program te obilazak porodica šehida, održan je i centralni događaj manifestacije “Žrtve Gradačca za BiH”. Na ovaj datum obilježava se godišnjica sjećanja na žrtve četničkog masakra na putnoj komunikaciji Gradačac-Ormanica.

Odata je počast i položeno cvijeće na spomen –obilježja kao izraz poštovanja prema žrtvama koje su dale nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Herecegovine.

Također, upriličena je svečana akademija, a program su uljepšali i najmlađi svojim nastupom.

Organizator manifestacije je Savez boračkih organizacija Grada Gradačac, a tehnički dio je povjeren Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Gradačac, koja ove godine obilježava 30 godina rada i postojanja.

# ŽRTVE
# DAN ŠEHIDA
# GRADAČAC
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