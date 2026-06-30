Vlada FBiH mjesecima čeka mišljenja na nacrt zakona: Borački dodatak, nova prevara ili predizborni mamac

Odgovor Ministarstva za boračka pitanja FBiH na zastupničko pitanje Almedina Aliefendića pojačao je sumnje da će Vlada FBIH prevariti demobilizirane borce ili zakon u parlamentarnu proceduru uputiti pred same oktobarske izbore, kako bi kod bezbroj puta obmanute populacije stekla predizborni poen. Nakon što su još u martu s predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja FBiH usaglašene izmjene zakona, koje bi bivšim pripadnicima ARBiH, MUP-a RBiH i HVO-a garantirale pravo na borački dodatak u iznosu od 1,5 KM za svaki mjesec proveden u odbrani zemlje, one ni do danas nisu upućene u parlamentarnu proceduru. Na Aliefendićevo pitanje zašto, ministar Nedžad Lokmić odgovara da se još čekaju potrebna mišljenja o nacrtu zakona?!

- Ovo što vlast radi borcima je čisto poigravanje s ljudima koji su branili ovu zemlju. Ta mišljenja se čekaju od prošle godine, a ne postoji nikakav rok njihovog dostavljanja. Uzimajući u obzir da je 2026. izborna godina, da Zastupnički dom od marta nije održao nijednu redovnu sjednicu, da mu nedostaje predsjedavajući, te da zakonodavna procedura za ovakav zakon podrazumijeva dva čitanja, realno je nemoguće da se borački dodatak usvoji i implementira do kraja mandata, što znači da ministar Lokmić i Vlada FBiH građanima i braniteljima nude birokratski izgovor umjesto konkretnih rezultata – kaže Aliefendić.

On podsjeća da je na prijedlog Odbora za boračka i invalidska pitanja, Zastupnički dom Parlamenta FBiH još na početku mandata aktuelne vlasti usvojio zaključak o formiranju radne grupe za uvođenje boračkog dodatka.

- Kao što sam upozoravao, Vlada FBiH svjesno gura ovo pitanje u predizbornu kampanju, s primjenom tek od 1. januara 2027. godine. Dakle, ne danas ili sutra, nego kad njima bude trebalo glasova. Borce su sveli na izborni mamac. Našu žrtvu, čast i dostojanstvo pretvorili su u jeftinu političku igru. Ono što posebno vrijeđa svakog pripadnika Armije RBiH je činjenica da su u RS borački dodatak povećali na 4,5 KM po mjesecu učešća u ratu, dok ova vlast nudi ponižavajućih 1,5 KM za pripadnike Armije RBiH, HVO-a i policije. Ako već nisu sposobni ili nemaju namjeru riješiti ovo u svom mandatu, jedino je pošteno da ministar Lokmić podnese ostavku. Ovim tempom borci od njega neće dobiti ništa, osim praznih obećanja i još jednog razočarenja – ističe Aliefendić.