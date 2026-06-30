Izabrano idejno rješenje budućeg memorijala za ubijenu djecu Prijedora

U cilju podrške inicijativi roditelja ubijene djece u pribavljanju potrebne dokumentacije za izgradnju memorijala za 102 ubijene djece Centar za mlade Kvart je na Dan grada Prijedora 16.maja objavio konkurs za najbolje idejno rješenje.

Pristiglo je ukupno 18 validnih prijedloga o kojima je odlučivala komisija u sastavu Adnan Harambašić, Nemanja Čađo i Ismar Čirkinagić, u svojstvu stručne komisije, te predstavnik roditelja ubijene djece Fikret Bačić. Centar za mlade Kvart je ponudio i Odjeljenju za prostorno uređenje Grada Prijedora da i oni imenuju jednog stručnog člana ali nisu u zadatom roku dostavili podatke o njihovom predstavniku, prenosi Zamisli.ba.

Opis rada

Izabran je autorski rad tima athitekata iz Sarajeva, koji čine doktorica nauka Zulejha Šabić-Zatrić i magistar Asmir Šabić. U opisu svog rada autori su naveli:

- Osnovna težnja rješenja jeste da na simboličan i emotivno suzdržan način prenese neshvatljivu tragediju gubitka djeteta. Kroz pažljivo oblikovane simbole cjeline i povezanosti, ali i stradanja, razdvajanja, tame i svjetlosti, dobra i zla, prostor gradi snažnu memorijalnu atmosferu. Ti simboli zajedno stvaraju mjesto tišine, sjećanja i kontemplacije, omogućavajući posjetiocima da tragediju dožive ne samo racionalno, već i duboko emotivno.

Bijeli vertikalni elementi predstavljaju fragmente jedne cjeline, kao zidovi koji se međusobno približavaju, ali se ne zatvaraju potpuno. Oni simbolizuju porodice, zajednicu i život koji su nasilno prekinuti. Njihova visina i zakrivljenost daju prostoru svečan, gotovo sakralan karakter, ali bez doslovne religijske ikonografije.

Snažan kontrast između bijelih i tamnih vertikalnih elemenata je jasna moralna i emotivna podjela: život nasuprot smrti, nevinost nasuprot zločinu, svjetlost nasuprot tami. Bijelo se čita kao simbol nevinosti, djece, svjetlosti, istine i sjećanja, dok tamni elementi uvode temu smrti, zla, nasilja i neizrecive tragedije.

Prolaz između zidova ima važnu ulogu. Posjetilac ne stoji samo ispred spomenika, nego ulazi u prostor memorije. Time se sjećanje ne posmatra izvana, nego se doživljava tjelesno, kroz kretanje, približavanje imenima i boravak u prostoru tišine. Zidovi obuhvataju posjetioca, ali ga istovremeno suočavaju s prazninom i razdvajanjem.

Linija svjetlosti pri dnu spomenika predstavlja trag života, nadu, prisustvo djece koje nije ugašeno, ali i granicu između svakodnevnog prostora parka i memorijalnog prostora. Svjetlost ne poništava tragediju, nego je čini vidljivom i dostojanstvenom. Kao da pokazuje da sjećanje ostaje živo i da se ne smije prekinuti.

Upisana imena na zidovima su najdirektniji i najvažniji element. Ona sprječavaju da žrtve ostanu apstraktne. Tema nije samo “stradanje djece”, nego konkretna djeca, konkretni životi, konkretni gubici. Zato spomenik ne govori samo o smrti, nego i o individualnom dostojanstvu svakog djeteta.

Okruženje parka dodatno pojačava značenje. Zelenilo, drveće i otvoren prostor podsjećaju na život, rast i djetinjstvo, dok se u takav ambijent uvodi forma koja govori o prekidu, nasilju i boli. Upravo taj kontrast čini spomenik još snažnijim: on nije izolovan od života, nego je postavljen unutar prostora kroz koji ljudi prolaze, čime se sjećanje uvodi u svakodnevicu.

Oblikovanje spomenika je kompozicija zasnovana na odnosima cjeline i fragmenta, svjetlosti i tame, prisustva i odsustva, života i smrti. Ideja simbolike nije agresivna, nego tiha i dostojanstvena, ali vrlo jasna: tragedija ubijene djece u Prijedoru prikazana je kroz prostor koji istovremeno nosi bol, opomenu i obavezu trajnog pamćenja.

Postupak izbora

U postupku izbora vodilo se računa da se osigura anonimnost autora prijedloga a ni članovi komisije nisu znali zastav komisije dok se nisu prikupila njihova mišljenja i bodovanja. Među članovima komisije bili su vrhunski stručnjaci i umjetnici iz Prijedora sa adresama u inostranstvu. Adnan Harambašić, arhitekta sa međunarodnim iskustvom, nagrađivan priznatim arhitektonskim nagradama, uključujući pobjedu na natječaju Futurebuilt, bio je i predsjednik Norveškog udruženja arhitekata. Nemanja Čađo multimedijalni umjetnik, arhitekta, scenograf i istraživač, zvanje mastera scenografije stekao je na Norveškoj pozorišnoj akademiji a arhitekturu je diplomirao na Univerzitetu u Banja Luci. Ismar Čirkinagić, vizuelni umjetnik, diplomirao je na Danskoj Kraljevskoj akademiji likovnih umjetnosti, izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u Danskoj i inostranstvu a njegovi radovi nalaze se u značajnim javnim kolekcijama, uključujući i Nacionalnu galeriju Danske.

U obrazloženju komisije navedeno je za nagrađeni rad:

- Konceptualni pristup prijedloga odlikuje se snažnim vizuelnim i emotivnim narativom koji se postiže upotrebom radikalnog kontrasta i forme.

Kontrast eksterijera i enterijera: Odluka da se spoljašnji zidovi memorijala izvedu u crnoj boji stvara upečatljiv, dostojanstven, ali i opominjući kontrast u zelenom pejzažu parka Stari grad. Konkavnost spoljašnjih zidova djeluje magnetski – ona privlači i usmjerava posjetioca iz otvorenog prostora prema unutrašnjosti.

Tranzicija i katarza: Stupanjem u unutrašnjost memorijala, crnilo ustupa mjesto čistoj bijeloj boji na kojoj su ispisana imena ubijene djece. Ova tranzicija iz tame u svjetlost simbolizuje nevinost žrtava i čuva sjećanje na njihovu čistoću.“

Centar za mlade Kvart je aktivnost izbora idejnog rješenja memorijala za ubijenu djecu Prijedora proveo u okviru programa koji podržava UK international Development, a realizuje se u partnerstvu sa Britanskim savjetom.

Centar za mlade Kvart se zahvaljuje svim kandidatima koji su poslali svoje radove na konkurs a nagrađenim autorima iz Sarajeva čestita na pobjedi u izboru.

Centar za mlade Kvart će predati idejno rješenje predstavnicima inicijative roditelja ubijene djece kako bi mogli da ga uvrste u dokumentaciju koja je potrebna za dobijanje neophodnih odobrenja za izgradnju memorijala. Ovo bi trebao biti veliki korak u toj inicijativi jer oni koji odlučuju sada mogu vidjeti da budući memorijal zadovoljava sve estetske standarde i da će oplemeniti javni prostor u Prijedoru. Ono što je najbitnije, Grad Prijedor će kroz izgradnju ovog memorijala ubijenoj djeci pokazati jedno novo lice i napokon započeti proces ozdravljenja zajednice i suočavanja sa teškim naslijeđem rata i ratnih zločina. Trajni spomenik u Prijedoru posvećen ubijenoj djeci u ratu najbolja je poruka mira koju jedna zajednica može dati. Da više nikom na um ne padne da ubija djecu u dolini rijeke Sane.