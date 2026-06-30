Dodik o Konakoviću: Neka se bavi svojim kartelima, ostavit ćemo ga još godinu dana na vlasti da pokaže kakav je intelektualac

– Mislim da je glupo da Željka sada smanjuje svoj značaj odgovarajući Konakoviću. Nemojte ni nas pitati o njemu. Neka se bavi svojim kartelima. Ko njega više ozbiljno shvata – rekao je Dodik.

Govoreći o mogućnosti odgovora na Konakovićeve izjave, Dodik je kazao da ne vidi potrebu da se tim pitanjem bavi članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ponovo je uputio kritike ministru vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, poručivši da ga više ne smatra političarem kojeg treba ozbiljno komentarisati.

Lider SNSD-a potom je ustvrdio da njegova stranka nema namjeru podržati formiranje nove vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, te da će Konaković ostati na funkciji kako bi, kako je rekao, pokazao svoje političke sposobnosti.

– Mi ćemo Konakovića ostaviti još godinu dana da bude tu. Pošto ćemo mi formirati vlast na nivou Bosne i Hercegovine, nećemo dozvoliti da se to formira sada. Hoćemo da pokaže kako je veliki intelektualac i kako može da djeluje u takvim okolnostima – naveo je Dodik.

U nastavku obraćanja osvrnuo se i na ranije političke sporove oko raspodjele funkcija na državnom nivou, tvrdeći da će SNSD uzvratiti istom mjerom.

– Oni su nama uzeli godinu i po dana predsjedavajućeg mandata, sada ćemo i mi njima uzeti godinu i po dana njihovog mandata. Tuk na tuk, ali bez tuče – poručio je Dodik.

Njegove izjave dolaze u vrijeme nastavka političkih nesuglasica između SNSD-a i stranaka okupljenih oko državne vlasti, dok još nema konačnog dogovora o mogućim novim parlamentarnim većinama na nivou BiH.