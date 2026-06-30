Gradska uprava Zenice neće raditi u četvrtak zbog utakmice BiH i SAD

Gradonačelnik Grada Zenice Fuad Kasumović donio je zaključak kojim se 2. juli određuje kao neradni dan u Gradskoj upravi Grada Zenica, u skladu s instrukcijama i preporukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine povodom nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na FIFA Svjetskom prvenstvu.

- Obavještavamo građane da službe Gradske uprave tog dana neće raditi, te ih ljubazno molimo da svoje administrativne obaveze planiraju i završe prije ili nakon navedenog datuma - naveli su iz Gradske uprave.

Ističe se da će 3. juli biti nastavak redovnog rada po uobičajenom radnom vremenu.

- Vjerujemo da će ovaj poseban sportski događaj biti prilika da svi zajedno pružimo podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine u njenom nastupu na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri - poručeno je.

Podsjećamo, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je zaključak kojim se preporučuje poslodavcima da 2. juli prilagode organizaciju rada zbog utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na Svjetskom prvenstvu.

Preporukom se sugeriše poslodavcima da, gdje god je to moguće, pomjere početak radnog vremena, te da zaposlenicima omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva, u skladu s važećim propisima iz oblasti rada i radnih odnosa.