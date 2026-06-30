Šmit danas napušta funkciju, Krišok će privremeno obnašati poziciju visokog predstavnika

Ni na današnjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira (PIC) nije postignut dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika, no postignuta je saglasnost da se imenuje Luis Krišok kao privremeni visoki predstavnik do imenovanja novog visokog predstavnika.

Također, postignuta je saglasnost da Kristijan Šmit već danas napusti ovu poziciju.

Posljednji sastanak

Tako da je njegov današnji sastanak s predsjednikom CIK-a Jovanom Kalabom bio ujedno i njegova posljednja aktivnost na ovoj poziciji.

PIC se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće, sa ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula 2026. godine.

Upravni odbor PIC-a očekuje uspješnu saradnju sa Krišokom nakon što preuzme dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika 1. jula 2026. godine, kada će ostavka Šmita stupiti na snagu.

Upravni odbor PIC-a naglašava da će vršilac dužnosti visokog predstavnika u potpunosti osigurati institucionalni kontinuitet funkcije, pravnu sigurnost u vezi sa svim odlukama koje su donijeli prethodni visoki predstavnici, te da će djelovati pod političkim vodstvom PIC-a.

- Ukoliko bilo koji akter pokuša ugroziti, zaobići ili osporiti ranije odluke, vršilac dužnosti visokog predstavnika će preduzeti sve potrebne mjere u okviru svog mandata u skladu s Aneksom X Općeg okvirnog sporazuma za mir, osiguravajući dosljednu provedbu civilnih aspekata Općeg okvirnog sporazuma za mir, uz podršku putem izričitih ovlasti i smjernica Upravnog odbora PIC-a, u cilju zaštite integriteta Općeg okvirnog sporazuma za mir - saopćeno je iz PIC-a.

Nova praksa

Podsjetimo, SAD, Italija i nevropske članice PIC-a su insistirale na Antoniju Zanardiju Landiju kao novom visokom predstavniku, a ostatak EU i Velika Britanija na Reneu Trokazu.