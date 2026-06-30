U Sarajevu dodijeljena priznanja "Žena preduzetnica godine sa Zapadnog Balkana 2026."

U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu večeras su dodijeljena priznanja „Žena preduzetnica godine sa Zapadnog Balkana 2026“, kojima Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) odaje priznanje ženama koje svojim radom doprinose inovacijama, održivom razvoju, kreativnoj industriji, digitalnoj transformaciji i ekonomskom napretku regiona.

Šest kategorija

Priznanja su uručena u šest kategorija, a ovogodišnje dobitnice odabrane su među gotovo 180 prijava pristiglih iz zemalja Zapadnog Balkana. Svečanost je okupila predstavnike institucija, poslovne zajednice i međunarodnih organizacija, a među zvanicama su bili generalni sekretar RCC-a Amer Kapetanović i zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Adebayo Babajide.

Titulu Žene preduzetnice u turizmu osvojila je Željana Vujović iz Srbije, osnivačica kompanije System of Quantum Bits i rješenja SanyView. Priznanje joj je dodijeljeno za doprinos inovativnijoj i pristupačnijoj turističkoj ponudi kroz korištenje digitalnih alata i savremenih tehnoloških rješenja.

U kategoriji informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT) nagrađena je Flandra Marmullaku sa Kosova, osnivačica kompanije Data4X. Njena platforma zasnovana na analizi podataka i umjetnoj inteligenciji doprinosi digitalnoj transformaciji, tržišnim analizama i donošenju odluka zasnovanih na relevantnim podacima.

Priznanje za ekološku preduzetnicu godine pripalo je Mariji Kukunoskoj iz Sjeverne Makedonije, osnivačici kompanije Premium Safety Solution, za doprinos razvoju održivih i odgovornih poslovnih praksi.

U kategoriji umjetnosti nagrađena je Tamara Đurić iz Bosne i Hercegovine, vlasnica kompanije Magbago d.o.o.. Kroz djelatnost zasnovanu na dizajnu, proizvodnji odjeće i promociji lokalne proizvodnje, doprinijela je jačanju kreativnog preduzetništva i vidljivosti domaće modne industrije.

Titulu Žene preduzetnice – zvijezde društvenih mreža osvojila je Jori Vila iz Albanije, osnivačica kompanije Oz Marketing, za uspješno korištenje digitalnih platformi i društvenih mreža u razvoju poslovanja i promociji preduzetništva.

Promocija uspješnih poslovnih priča

Svečanost dodjele priznanja održana je uoči Foruma o rodnoj ravnopravnosti, koji se organizuje u okviru Berlinskog procesa, čime je dodatno naglašena važnost ekonomskog osnaživanja žena i njihove uloge u razvoju regiona.

Inicijativa „Žena preduzetnica godine sa Zapadnog Balkana“ pokrenuta je 2022. godine s ciljem promocije uspješnih poslovnih priča žena koje svojim radom stvaraju nova radna mjesta, podstiču inovacije i doprinose održivom ekonomskom rastu zemalja regiona.