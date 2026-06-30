Preminuo Kenan Suljagić, profesor kineziologije i magistar nutricionizma

Bosnu i Hercegovinu potresla je tužna vijest o smrti Kenana Suljagića, magistra nutricionizma, profesora kineziologije i certificiranog fitnes trenera.

On je rođen 1983. godine u Sarajevu, gdje je diplomirao na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja.

Suljagić je preminuo nakon teške bolesti. Bio je prepoznat kao jedan od stručnjaka koji je svoje znanje iz oblasti nutricionizma i fitnesa nesebično dijelio s drugima, a kroz profesionalni rad i sadržaj koji je objavljivao na društvenim mrežama inspirisao je i pomogao hiljadama ljudi. Na društvenim mrežama bio je poznat pod nazivom mr_nutrifit, gdje je godinama okupljao zajednicu posvećenu zdravijem načinu života.

Vijest o njegovoj smrti brzo se proširila društvenim mrežama, gdje se od njega opraštaju prijatelji, kolege i brojni pratitelji.

Među prvima se oglasila Aida Terzić, koja je u emotivnoj poruci napisala: "Magistar nutricionizma i profesor kineziologije, sportista i divan čovjek… Ali bolest ne bira, preselio je nakon teške bolesti. Dragi Keno, da ti se Gospodar smiluje i uvede u Džennet."

Od Suljagića se oprostio i njegov prijatelj, vijećnik Srđan Srdić.

- Dragi moj Keno... Prerano, prijatelju. Samo kad se sjetim naših ludovanja u mladosti… Vidimo se na nekom boljem svijetu, prijatelju. Počivaj u miru.