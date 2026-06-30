Jasmin Mujanović upozorava: Krišok bi mogao dugo voditi OHR, a to nikom nije u interesu

Kvinte su očito i dalje podijeljene oko nasljednika Christiana Schmidta, a Sjedinjene Američke Države, koje su inicirale čitav ovaj proces, evidentno nisu iznijele dovoljno uvjerljive argumente kako bi pridobile Evropljane da pristanu na njihovog (italijanskog) kandidata.

Sasvim je jasno da su jednostrani potezi SAD-a usmjereni na normalizaciju odnosa sa secesionističkim režimom u Banja Luci, koji podržavaju Kina i Rusija, bili previše i prebrzo za Sarajevo i Evropsku uniju. To je, u velikoj mjeri, i stav u Capitol Hillu (američki parlament). Posljedice takvog pristupa sada se jasno mogu iščitati u evropskom protivljenju imenovanju Antonija Zanardija Landija.

Očekujem da ovo pitanje neće biti riješeno prije samita u Ankari. Crishock bi se na toj poziciji mogao zadržati mnogo duže nego što bi iko želio, osim ako se ne preduzmu značajni diplomatski napori kako bi se obnovio jedinstveni transatlantski front u BiH.