Nema kraja agoniji radnika javnog servisa: Vlasti pustile BHRT niz vodu

Ako padne BHRT, to je poraz BiH i svih Bosanaca i Hercegovaca, kazala je za “Avaz” predsjednica Sindikata uposlenih u BHRT-u Merima Kurtović-Pašalić.

Radnici državnog javnog servisa ovih dana nestrpljivo očekuju isplatu plaće, a gotovo 80 posto njih ima minimalna primanja.

Lojalni ljudi

Duguju im se četiri topla obroka i doprinosi za više od 10 godina, a ni od šest miliona maraka, koje je početkom mjeseca, kao rekordan iznos iz sredstava RAK-a, najavio državni ministar Edin Forto, za radnike nema ništa.

- Kako god mi ovu agoniju tumačili, ovo je poraz probosanske politike, koja se kune u državu BiH, a BHRT pušta niz vodu. Ovo drži šaka lojalnih ljudi, jer odlaze nam ljudi svaki dan. Bilo nas je više od 1.000, a sada nešto više od 700. Ko će raditi za 1.027 KM, a 80 posto ih radi za tu platu. I čistačica i novinar – dodaje Kurtović Pašalić.