Nema kraja agoniji radnika javnog servisa: Vlasti pustile BHRT niz vodu

Ako padne BHRT, to je poraz BiH i svih Bosanaca i Hercegovaca, kazala je za “Avaz” predsjednica Sindikata uposlenih u BHRT-u Merima Kurtović-Pašalić.
Radnici državnog javnog servisa ovih dana nestrpljivo očekuju isplatu plaće, a gotovo 80 posto njih ima minimalna primanja.
Lojalni ljudi
Duguju im se četiri topla obroka i doprinosi za više od 10 godina, a ni od šest miliona maraka, koje je početkom mjeseca, kao rekordan iznos iz sredstava RAK-a, najavio državni ministar Edin Forto, za radnike nema ništa.
- Kako god mi ovu agoniju tumačili, ovo je poraz probosanske politike, koja se kune u državu BiH, a BHRT pušta niz vodu. Ovo drži šaka lojalnih ljudi, jer odlaze nam ljudi svaki dan. Bilo nas je više od 1.000, a sada nešto više od 700. Ko će raditi za 1.027 KM, a 80 posto ih radi za tu platu. I čistačica i novinar – dodaje Kurtović Pašalić.
Iako ni prethodne nisu pokazivale pretjeranu brigu, borba za opstanak BHRT jedan je od najupečatljivijih poraza aktuelnih vlasti, jer ova medijska kuća simbol je države, njene odbrane u ratu, ali i dio paketa uvjeta u procesu evropskih integracija.
RTV taksa
Dug RTRS-a po osnovu nezakonito prisvojene RTV takse premašio je 107 miliona KM, dugovi BHRT veći od 100 miliona, čeka se aktiviranje naplate duga od 22 miliona KM prema Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU), a veliki broj tužbi podnose i sami radnici.
- Zaista ne znam do kada će ovo ljudi izdržati. Pred godišnjicu genocida u Srebrenici prvi put sam vidjela da su zaista ogorčeni, iako nam je Srebrenica nešto jako bitno, toliko da bismo program iz Srebrenice radili i gladni, i žedni. Međutim, taj dan ni zdravstveno nismo imali uplaćeno. Mogu bez kifle, ali ako mi se nešto desi … to je baš ponižavajuće. Opet smo se obratili oba doma PSBiH, pisala sam i v.d. visokog predstavnika Luis Krišoku (Louis Crishock) … Ako hoće, oni to mogu sutra riješiti – ističe Kurtović-Pašalić.