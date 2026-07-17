Njemački Zeleni optužuju SAD: Trampovo okruženje kroz OHR gura ekonomske interese u BiH?

Dok pregovori o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini stagniraju, njemački političari iz različitih tabora iznose različite procjene o tome koliko su interesi Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije u ovoj zemlji zaista udaljeni.

Razlike u prioritetima

Dok jedni vide duboki i opasni jaz motiviran ekonomskim interesima Vašingtona (Washingtona), drugi vjeruju da je riječ o premostivim razlikama u prioritetima.

Predsjednik Odbora Bundestaga za pitanja EU Anton Hofrajter (Anton Hofreiter) izrazio je oštro ogorčenje pritiskom Vašingtona na dosadašnjeg visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christiana Schmidta), ocijenivši da su ciljevi SAD-a i EU-a u BiH potpuno suprotni.

Ovaj političar Zelenih smatra da Njemačka mora čvrsto podržati Uniju, jer slabljenje OHR-a ugrožava evropsku sigurnost i ide na ruku secesionizmu Republike Srpske.

- Očito je da SAD u BiH slijedi drugačije interese od EU. Dok je za EU očuvanje mira u regiji najviši cilj, američku politiku pokreću ekonomski interesi iz Trampovog okruženja. Spor o budućnosti visokog predstavnika pokazuje da SAD-u nije stalo do mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, nego isključivo do ličnog bogaćenja. Ta američka politika ima negativne posljedice za sve nas u Evropi. Njemačka savezna vlada mora jasno stati iza EU-a. Slabljenje visokog predstavnika nije u njemačkom interesu. Riječ je o miru, sigurnosti i demokratiji u našem susjedstvu - rekao je Hofrajter.

Slabljenje međunarodne zajednice

Njegov stranački kolega Boris Mijatović situaciju ne vidi tako ekstremnom, ali upozorava na slabljenje međunarodne zajednice zbog nesuglasica između Vašingtona i Brisela.

On izražava bojazan da bi ovakav raskol mogao trajno narušiti kredibilitet OHR-a i olakšati političkim akterima poput Milorada Dodika da osporavaju institucije i teritorijalni integritet BiH.

- Promijenjen stav SAD-a prema Miloradu Dodiku u posljednje vrijeme otvara pitanje utječu li ekonomski interesi sve više na odabir nasljednika visokog predstavnika. Za nas Zelene jasno je i nedvojbeno: svaka odluka o budućnosti OHR-a mora se voditi interesima Bosne i Hercegovine i ne smije postati predmetom geopolitičkih ili ekonomskih dogovora. Što duže ta neusuglašenost potraje, to će vjerodostojnost OHR-a biti slabija. A slaba međunarodna instanca olakšava akterima poput Milorada Dodika da javno dovode u pitanje legitimitet visokog predstavnika i Vijeća za provedbu mira, kao i integritet Bosne i Hercegovine - kazao je za DW izvjestitelj zastupničkog kluba Zelenih za BiH.

Različite procjene

S druge strane, Majkl Brend (Michael Brand), zastupnik opozicionog CDU-a i potpredsjednik njemačko-južnoevropske parlamentarne grupe, optimističniji je i smatra da interesi nisu potpuno suprotstavljeni, već da se radi o različitim procjenama.

On vjeruje da će se, kao i do sada, pronaći zajedničko evropsko rješenje za OHR, naglašavajući da je snaga visokog predstavnika uvijek ovisila o zajedničkoj borbi Evrope i Amerike protiv lokalnih nacionalista i autokrata.

- Interesi se ne razilaze potpuno, no postoje razlike u procjenama, a prije svega u prioritetima američke administracije, koji su vrlo usmjereni na ekonomske projekte, dok su Evropljani zainteresirani za stabilizaciju cijele regije. To se nije promijenilo i neće se promijeniti, jer OHR ne djeluje u politički praznom prostoru - poručio je Brend.