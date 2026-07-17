Predložen pritvor za monstruma Adnana Lokvančića koji je ubio majku i brata

Postupajuća tužiteljica Tužilaštva KS predložila je Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Adnanu Lokvančiću osumnjičenom za okrutno ubistvo majke i brata u naselju Hrasnica, saopćeno je iz Tužilaštva KS.
TUŽILAŠTVO KS
Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo
Postupajuća tužiteljica Tužilaštva KS predložila je Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Adnanu Lokvančiću osumnjičenom za okrutno ubistvo majke i brata u naselju Hrasnica, saopćeno je iz Tužilaštva KS.
Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.
Podsjećamo, on je majku i brata ubio lopatom, a onda je majci odrubio glavu.
Kako je ranije objavio portal "Avaza", ova porodica je imala tešku životnu priču s obzirom da se otac Adnana Lokvančića nakon rata raznio bombom. Njegova majka i brat su bili bolesni, a on je vodio brigu o njima, pa je zato ovaj zločin još više zgrozio komšije.
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