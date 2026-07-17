Predložen pritvor za monstruma Adnana Lokvančića koji je ubio majku i brata

Postupajuća tužiteljica Tužilaštva KS predložila je Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Adnanu Lokvančiću osumnjičenom za okrutno ubistvo majke i brata u naselju Hrasnica, saopćeno je iz Tužilaštva KS.

Kako je ranije objavio portal "Avaza", ova porodica je imala tešku životnu priču s obzirom da se otac Adnana Lokvančića nakon rata raznio bombom. Njegova majka i brat su bili bolesni, a on je vodio brigu o njima, pa je zato ovaj zločin još više zgrozio komšije.