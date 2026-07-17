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TUŽILAŠTVO KS

Predložen pritvor za monstruma Adnana Lokvančića koji je ubio majku i brata

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

prije 12 minuta

Postupajuća tužiteljica Tužilaštva KS predložila je Kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Adnanu Lokvančiću osumnjičenom za okrutno ubistvo majke i brata u naselju Hrasnica, saopćeno je iz Tužilaštva KS.

Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.

Podsjećamo, on je majku i brata ubio lopatom, a onda je majci odrubio glavu.

Kako je ranije objavio portal "Avaza", ova porodica je imala tešku životnu priču s obzirom da se otac Adnana Lokvančića nakon rata raznio bombom. Njegova majka i brat su bili bolesni, a on je vodio brigu o njima, pa je zato ovaj zločin još više zgrozio komšije.

# TUŽILAŠTVO KS
# ADNAN LOKVANČIĆ
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