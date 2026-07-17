Brčko distrikt izdvojio 1,47 miliona KM za jednokratnu pomoć penzionerima

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je program kojim je za jednokratnu novčanu pomoć penzionerima u 2026. godini iz budžeta osigurano 1,47 miliona KM.

Pravo na pomoć imaju penzioneri koji najmanje dvije godine imaju neprekidno prebivalište u Brčko distriktu i primaju penziju iz fondova PIO/MIO Federacije BiH, Republike Srpske ili odgovarajućih fondova susjednih država, pod uslovom da njihova mjesečna penzija ne prelazi 1.476,53 KM.

Šefica Pododjeljenja za socijalnu zaštitu Nataša Stevanović izjavila je da pravo na ovu pomoć svake godine ostvari oko 11.000 penzionera. Evidentiranje novih korisnika traje od maja do kraja augusta, a uz zahtjev je potrebno dostaviti rješenje o penziji, posljednji ček i broj tekućeg računa.

Visina pomoći zavisi od iznosa penzije. Penzioneri s primanjima do 666,76 KM dobit će 150 KM, oni čija penzija iznosi od 666,77 do 842,44 KM ostvarit će pravo na 100 KM, dok će korisnicima s penzijama od 842,45 do 1.476,53 KM biti isplaćeno 50 KM.

Isplata ranije evidentiranim korisnicima planirana je u septembru, nakon provjere statusa, dok će novi korisnici biti uvršteni u bazu po završetku evidentiranja. Prema procjenama nadležnih, planirana sredstva dovoljna su da obuhvate sve penzionere koji ispunjavaju propisane uslove.