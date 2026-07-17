Nakon velikih vrućina stiže naglo zahlađenje, u dijelovima BiH moguće i superćelijske oluje

Nakon nekoliko dana izraženih vrućina, Bosnu i Hercegovinu očekuje osjetna promjena vremena praćena padom temperature i lokalno izraženim nestabilnostima. Iz BH Meteo najavljuju da su u pojedinim dijelovima zemlje moguće i superćelijske oluje.

- Još koji dan vrućine pa osjetno zahlađenje u čitavoj zemlji. Od utorka (21.07.) temperature povremeno i ispod prosjeka za juli, uz vrijednosti koje će više odgovarati samom kraju ljeta ili početku jeseni.

Drugim riječima, veći dio iduće sedmice bit će u znaku ugodnijih temperatura, uz svježe noći u Bosni. Prodisat će i Hercegovina uz popuštanje vrućina.

Promjena vremena postepeno nastupa od sutra (18.07.) uz lokalno jače nestabilnosti pa i mogućnost superćelijske oluje na sjeverozapadu, sjeveru i sjeveroistoku Bosne.

U južnije krajeve promjena vremena postepeno dolazi od nedjelje (19.07.) i početkom iduće sedmice - navodi se na stranici BH Meteo.