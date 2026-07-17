Kilometarske kolone na granicama BiH, najveće gužve na ulazu u zemlju

Na brojnim graničnim prelazima Bosne i Hercegovine u petak poslijepodne zabilježene su velike gužve, kako na ulazu tako i na izlazu iz zemlje.

Posebno je otežan saobraćaj na graničnom prelazu Bosanski Brod, gdje je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu formirana kolona vozila duga nekoliko stotina metara. Slična situacija zabilježena je i na prelazu Orašje, također na ulazu u BiH.

Velike gužve zabilježene su i na granici s Crnom Gorom, gdje se na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Deleuša stvorila duga kolona vozila.

Problemi u odvijanju saobraćaja prisutni su i na graničnim prelazima Slavonski Brod, gdje se čeka na ulazu u BiH, Maljevac, na izlazu iz zemlje, te Svilaj, gdje su gužve zabilježene u oba smjera.

Prema dostupnim kamerama, najveća frekvencija vozila trenutno je na graničnom prelazu Gornji Varoš - Bosanska Gradiška, gdje su velike kolone na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Nešto povoljnija situacija je na izlazu iz zemlje, iako se i tamo bilježi pojačan promet.

Iz BIHAMK-a su naveli da su razlog povećanog intenziteta saobraćaja kraj radne sedmice, početak vikenda i sezona godišnjih odmora.

- Kraj je radne sedmice, vikend je pred nama, a u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da je promet vozila pojačan, ne samo na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine, nego i na pojedinim graničnim prelazima - saopćeno je iz BIHAMK-a.