Održan "Marš spasa Biljani-Grmuško-srbljanski plato" u znak sjećanja na 258 ubijenih civila

Učesnici ovogodišnjeg trodnevnog memorijalnog pohoda "Marš spasa Biljani-Grmuško-srbljanski plato“ stigli su na krajnje odredište, gdje je odata počast za 258 ubijenih civila bošnjačke nacionalnosti iz Biljana kod Ključa. Tradicionalna manifestacija organizira se u znak sjećanja na žrtve ratnog zločina iz 1992. godine, a simbolizira put kojim su se preživjeli mještani Biljana, Ključa, Sanskog Mosta i Prijedora, probijajući se kroz nepristupačne šumske predjele, uspjeli domoći slobodne bihaćke teritorije.

Na Grmuško-srbljanskom platou učesnike memorijalnog pohoda dočekao je ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona Almir Zulić, koji je istakao da će resorno ministarstvo nastaviti pružati podršku manifestacijama koje njeguju kulturu sjećanja i čuvaju istinu o ratnim stradanjima.

– Velika mi je čast i zadovoljstvo da sam ovdje na licu mjesta dočekao ove ponosne ljude koji su došli iz Ključa. Na ovaj način oni čuvaju sjećanje na teška vremena iz 1992. godine sve do danas – kazao je Zulić.

Naglasio je da među učesnicima pohoda ima i onih koji su upravo ovim putem spasa uspjeli preživjeti ratna stradanja.

- Siguran sam da će se ovaj pohod nastaviti i u narednom periodu, nadam se s još većim brojem učesnika, kako se nikada ne bi zaboravilo kroz šta su u tim teškim vremenima prolazili njihovi sugrađani na putu spasa – poručio je ministar Zulić.

"Marš spasa Biljani-Grmuško-srbljanski plato“ tradicionalni je trodnevni memorijalni pohod kojim se čuva sjećanje na žrtve zločina u Biljanima i odaje počast nevinim civilnim žrtvama, ali i podsjeća na put kojim su preživjeli uspjeli stići do slobodne teritorije i spasiti svoje živote.