Sjećanje na Srebrenicu u srcu UN-a: Otvorene dvije izložbe Memorijalnog centra

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici iz 1995. godine, u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku (New Yorku) od 17. jula do 28. avgusta 2026. godine postavljene su dvije izložbe Memorijalnog centra Srebrenica. Izložbe su prvi put predstavljene u sjedištu UN-a 2025. godine u okviru obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici.

Ove godine, uz zvanični program komemoracije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Stalna misija Bosne i Hercegovine pri UN-u donirala ih je UN Outreach programu, čime je omogućeno da budu dio budućih međunarodnih izložbenih i edukativnih aktivnosti usmjerenih na očuvanje sjećanja na genocid i podizanje svijesti o njegovim posljedicama. Obje postavke izložene su u Lobiju Posjetitelja (Visitors' Lobbyju), jednom od najfrekventnijih prostora u sjedištu Ujedinjenih nacija, kroz koji svakodnevno prolaze brojne delegacije država članica i posjetioci.

Zajedničkim predstavljanjem izložbi posjetiocima se pruža sveobuhvatan prikaz genocida u Srebrenici, njegovih posljedica, razaranja i naslijeđa koje se prenosi na nove generacije. Izložba „Od riječi do nasilja: Životi iza polja smrti" kroz fotografije ličnih predmeta prikazuje živote prekinute u genocidu nad Bošnjacima počinjenom u julu 1995. godine, razdvojene porodice te posljedice govora mržnje i ravnodušnosti.

Poseban dio izložbe čine svjedočanstva osam mladih ljudi koji su genocid preživjeli kao djeca ili su rođeni nakon njega. Njihove priče i fotografije govore o ljudskoj otpornosti, snazi ljubavi i važnosti očuvanja kulture sjećanja, saosjećanja i mira. Druga izložba, „Naslijeđe nade nakon genocida u Srebrenici 1995: Putovanje nove generacije“, donosi osam ličnih priča predstavljenih kroz fotografije i citate mladih ljudi koji su preživjeli genocid ili su rođeni poslije njega.