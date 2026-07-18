Sjećanje na Srebrenicu u srcu UN-a: Otvorene dvije izložbe Memorijalnog centra

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici iz 1995. godine, u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku (New Yorku) od 17. jula do 28. avgusta 2026. godine postavljene su dvije izložbe Memorijalnog centra Srebrenica.
Izložbe su prvi put predstavljene u sjedištu UN-a 2025. godine u okviru obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici.
Ove godine, uz zvanični program komemoracije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Stalna misija Bosne i Hercegovine pri UN-u donirala ih je UN Outreach programu, čime je omogućeno da budu dio budućih međunarodnih izložbenih i edukativnih aktivnosti usmjerenih na očuvanje sjećanja na genocid i podizanje svijesti o njegovim posljedicama.
Obje postavke izložene su u Lobiju Posjetitelja (Visitors' Lobbyju), jednom od najfrekventnijih prostora u sjedištu Ujedinjenih nacija, kroz koji svakodnevno prolaze brojne delegacije država članica i posjetioci.
Zajedničkim predstavljanjem izložbi posjetiocima se pruža sveobuhvatan prikaz genocida u Srebrenici, njegovih posljedica, razaranja i naslijeđa koje se prenosi na nove generacije.
Izložba „Od riječi do nasilja: Životi iza polja smrti" kroz fotografije ličnih predmeta prikazuje živote prekinute u genocidu nad Bošnjacima počinjenom u julu 1995. godine, razdvojene porodice te posljedice govora mržnje i ravnodušnosti.
Poseban dio izložbe čine svjedočanstva osam mladih ljudi koji su genocid preživjeli kao djeca ili su rođeni nakon njega. Njihove priče i fotografije govore o ljudskoj otpornosti, snazi ljubavi i važnosti očuvanja kulture sjećanja, saosjećanja i mira.
Druga izložba, „Naslijeđe nade nakon genocida u Srebrenici 1995: Putovanje nove generacije“, donosi osam ličnih priča predstavljenih kroz fotografije i citate mladih ljudi koji su preživjeli genocid ili su rođeni poslije njega.
Svaka od njih svjedoči o ljudskoj snazi i sposobnosti da se, uprkos velikom gubitku, gradi budućnost zasnovana na nadi, sjećanju i miru.
Obje izložbe otvorene su za javnost od 17. jula do 28. avgusta 2026. godine.