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"PERSONA NON GRATA"

HSP BiH traži zabranu ulaska u Hrvatsku za bh. novinara: "Vrijeđanje Sabora ne može proći bez reakcije"

Kad neko ismijava Rezoluciju Hrvatskog sabora o položaju Hrvata u BiH, on se zapravo izruguje i hrvatskom narodu, navode

Raguž i Numanović. Fena / BIR

A. O.

prije 19 minuta

Hrvatska stranka prava BiH (HSP BiH) zatražila je od nadležnih institucija Republike Hrvatske da novinara Seada Numanovića proglase personom non grata.

Povod za ovaj zahtjev je, kako navode iz HSP-a BiH, izjava glavnog urednika portala Politički.ba Seada Numanovića, koji je na državnoj televiziji rekao: "Nudim Hrvatskom saboru da isprintam njegovu rezoluciju na toalet papiru!"

Napad na zakonodavno tijelo

Iz ove stranke poručuju da najoštrije osuđuju, kako navode, "primitivan, vulgaran i nedostojan napad" na najviše zakonodavno tijelo Republike Hrvatske, ali i na borbu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini za ravnopravnost.

Prema njihovim riječima, takva izjava ne predstavlja samo uvredu Hrvatskog sabora, već i omalovažavanje višegodišnjih nastojanja hrvatskog naroda u BiH da ostvari prava koja su mu zagarantovana Ustavom Bosne i Hercegovine i Dejtonskim mirovnim sporazumom.

- Kad neko ismijava Rezoluciju Hrvatskog sabora o položaju Hrvata u BiH, on se zapravo izruguje i hrvatskom narodu koji već decenijama trpi sistemsku političku diskriminaciju i uskraćivanje prava na legitimno političko predstavljanje - naveli su iz HSP-a BiH.

Položaj hrvatskog naroda u BiH 

Ističu da Republika Hrvatska, kao potpisnica i garant Dejtonskog mirovnog sporazuma, ima pravo i međunarodnu obavezu brinuti o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini te ukazivati na, kako tvrde, kontinuirano kršenje njegovih ustavnih i političkih prava.

Iz HSP-a BiH smatraju da je Rezolucija Hrvatskog sabora izraz upravo te odgovornosti, zbog čega svaki pokušaj njenog omalovažavanja vide kao napad na legitimnu ulogu Republike Hrvatske u provođenju Dejtonskog sporazuma.

Zbog toga su pozvali nadležna tijela Republike Hrvatske da razmotre mogućnost proglašenja Seada Numanovića personom non grata i zabrane njegovog ulaska u Republiku Hrvatsku.

Ne zaslužuje ulazak 

- Smatramo da osoba koja javno vrijeđa i ismijava najviše demokratsko i zakonodavno tijelo Republike Hrvatske ne zaslužuje privilegiju slobodnog ulaska u državu čije institucije otvoreno ponižava - naveli su iz HSP-a BiH.

Dodaju da neće dozvoliti, kako ističu, da se bilo ko izruguje pravima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini niti odlukama Hrvatskog sabora, koji je demokratski izabrano najviše predstavničko i zakonodavno tijelo Republike Hrvatske.

Iz HSP-a BiH pozvali su političke i društvene aktere u Bosni i Hercegovini da neslaganja izražavaju argumentima, a ne uvredama i vulgarnošću.

- Poštivanje institucija, međunarodnih sporazuma i jednakopravnosti konstitutivnih naroda jedini je put prema stabilnoj, pravednoj i evropskoj Bosni i Hercegovini - navodi se u saopćenju koje potpisuje predsjednik HSP-a BiH Nikola Raguž.

# SEAD NUMANOVIĆ
# NOVINAR
# HRVATSKA
# HSP BIH
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