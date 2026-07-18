ViK Sarajevo demantovao navode o nestanku vode: Nema trodnevnih radova, građani pogrešno informisani

Kantonalno javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo oglasili su se povodom medijskih natpisa, a vezano za prestanak vodosnabdijevanjem.

Njihovo saopćenje objavljeno na Facebook stranici prenosimo u cijelosti:

- Demant na medijsku objavu

Redovne aktivnosti održavanja vodovodnog sistema pogrešno predstavljene kao trodnevni radovi!

Povodom medijske objave pod naslovom „Vodovod najavio nove radove u Sarajevu: Trajat će tri dana i neće biti vode u 16 ulica“, KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo obavještava javnost da je naslov navedene objave pogrešno interpretirao informacije iz zvaničnog saopćenja i na taj način stvorio pogrešan utisak da se radi o jedinstvenim radovima koji će trajati tri dana.

Naime, 18. i 19. jula planirane su redovne aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, koje dežurne ekipe KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo svakodnevno provode s ciljem otklanjanja kvarova i osiguranja urednog i kontinuiranog vodosnabdijevanja građana. Tokom navedenog perioda intervencije će se izvoditi u ulicama Hamdije Kreševljakovića, Kranjčevićeva, Aleja Bosne Srebrene, Adema Buće, Igmanska cesta, Sulje Jahića, Stara cesta, Kobilja Glava, Nahorevska cesta, Safeta Zajke, Branilaca Šipa, Muje Šejte, Antuna Branka Šimića, Džemala Bijedića i Hasana Sućeske. Riječ je o uobičajenim intervencijama koje predstavljaju sastavni dio redovnog održavanja vodovodne mreže i koje dežurne ekipe realizuju u skladu s planom rada a ne o jedinstvenim radovima koji traju tri dana.

Posebno ističemo da će se u ponedjeljak, 20. jula, u ulici Safeta Hadžića izvoditi zasebna planska intervencija na glavnom transportnom cjevovodu profila DN 1000. Ovaj zahvat je tehnički zahtjevan i predstavlja potpuno odvojenu aktivnost u odnosu na redovne radove koji se izvode tokom 18. i 19. jula, zbog čega ga nije ispravno predstavljati kao dio istih radova.

Shodno navedenom, nije tačna tvrdnja iz naslova da će „radovi trajati tri dana“. Ispravno je navesti da se 18. i 19. jula izvode redovne aktivnosti održavanja vodovodne mreže na više lokacija u gradu, dok je 20. jula planirana zasebna intervencija na transportnom cjevovodu DN 1000 u ulici Safeta Hadžića.

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo poziva medije da informacije preuzimaju i prenose u skladu sa zvaničnim saopćenjima, bez proizvoljnih interpretacija naslova koje mogu izazvati nepotrebnu zabrinutost građana. Naš cilj je da javnost bude pravovremeno, precizno i objektivno informisana o svim aktivnostima koje provodimo radi očuvanja stabilnog i sigurnog sistema vodosnabdijevanja.

Istovremeno, zahvaljujemo građanima na razumijevanju i strpljenju. Svjesni smo da svaki prekid ili otežano vodosnabdijevanje predstavlja izazov u svakodnevnom životu, zbog čega naše ekipe ulažu maksimalne napore da svi radovi budu završeni u najkraćem mogućem roku.

Pozivamo građane da sve tačne, pravovremene i zvanične informacije prate isključivo putem službenih kanala komunikacije KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo – saopćeno je.