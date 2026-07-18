Štimac se pozvao na Silajdžićevu izjavu iz 2006: "Nije pravedno da neko Hrvatima bira njihovog predstavnika"

U objavi pod naslovom "Povratak u prošlost kao povratak u budućnost: Dopuštamo li opet isti scenarij?", Štimac navodi kako se Bosna i Hercegovina danas suočava s posljedicama političkih odluka donesenih prije dvije decenije.

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i trener Igor Štimac osvrnuo se na društvenim mrežama na pitanje izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH, pozivajući se na izjavu nekadašnjeg člana Predsjedništva BiH Harisa Silajdžića iz 2006. godine.

Posebno je izdvojio Silajdžićevu izjavu iz emisije "60 minuta" kod Bakira Hadžiomerovića.

- Nije pravedno prema Hrvatima da netko za njih bira njihovog predstavnika. To bi građanima hrvatske nacionalnosti moglo ogaditi Bosnu i Hercegovinu i potaknuti zahtjeve za trećim entitetom.

Štimac tvrdi da su se Silajdžićeva upozorenja ostvarila.

- I što se dogodilo? Pogodio je u milimetar. Sve što je 'prorok' Silajdžić tada najavio, od riječi do riječi se obistinilo u idućim desetljećima - napisao je.

Ocijenio je da je prekretnica bila 2006. godina, kada je, kako navodi, "iskorištena demografska nadmoć" kako bi Željko Komšić bio izabran za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Prema njegovim riječima, Komšić je zbog toga naišao na "plebiscitarno negodovanje hrvatskog naroda", te nikada nije stekao legitimitet među većinom hrvatskih birača.

"Komšić nikada nije bio, niti će ikada biti legitimni predstavnik Hrvata u BiH. Možeš pravno rastezati rečenice iz Daytona kako god želiš, ali u zemlji tri konstitutivna naroda, birati nekome predstavnika protiv njegove volje je klasični politički inženjering i agresija na ustavni duh zemlje", naveo je Štimac.

U nastavku objave kritikovao je dio bošnjačkih političkih stranaka, tvrdeći da ignorišu, kako kaže, pravo Republike Hrvatske "zajamčeno Washingtonskim sporazumom na zaštitu konstitutivnosti svoga naroda u BiH".

"Danas se u javnosti prodaje jeftina priča kako je problem 'od jučer' i kako su Hrvati ti koji stalno nešto izvolijevaju i blokiraju, dok se svjesno i namjerno zaboravlja kako je upravo bošnjačka strana, tjerajući inat i zloupotrebljavajući brojnost, glavni krivac za svaku novu rundu političke krize u Federaciji", poručio je.

Na kraju objave Štimac je građanima BiH uputio pitanje hoće li, kako je napisao, "i dalje šutke pratiti nastavak istog scenarija" ili će "otvoriti oči pred istinom koju nam je vlastita prošlost već odavno nacrtala", dodajući da će odgovor dati naredni izbori.