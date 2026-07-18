Abdićev autonomaš: SAD oduzele državljanstvo optuženom za ratne zločine u BiH

Američki Okružni sud za Istočni okrug savezne države Tennessee donio je odluku o oduzimanju državljanstva Sjedinjenih Američkih Država Seadu Miljkoviću, koji se u Bosni i Hercegovini tereti za ratne zločine počinjene tokom rata.

Kako je saopćilo Ministarstvo pravde SAD-a, Miljković je izgubio američko državljanstvo jer je tokom procesa naturalizacije davao lažne podatke o svom identitetu i ratnoj prošlosti.

Miljković je u Sjedinjene Američke Države stigao 1996. godine, a američko državljanstvo stekao je 2007. predstavljajući se pod imenom Sead Dukić.

Američkim vlastima nije otkrio da je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio pripadnik snaga Autonomne pokrajine Zapadna Bosna (APZB), niti da je protiv njega u BiH već bio izdat nalog za hapšenje zbog sumnje na ratne zločine protiv civila.

Nalog za njegovo hapšenje izdat je 23. januara 2007. godine, nakon čega je raspisana i Interpolova crvena potjernica. U njoj se navodi da je Miljković 18. juna 1994. godine, kao pripadnik snaga sigurnosti APZB-a, učestvovao u fizičkom zlostavljanju civila koji su se protivili tadašnjim vlastima ove paradržavne tvorevine.

Prema navodima iz potjernice, Miljković je zajedno s drugim osobama tukao 12 civila drvenim palicama, nakon čega su ih zatvorili u mrtvačnicu gdje su pet dana bili bez vode i dnevnog svjetla.

Na osnovu Interpolove potjernice uhapšen je 2023. godine, nakon što su američke imigracione vlasti, provjerom njegovih biometrijskih podataka, utvrdile njegov pravi identitet.

Prilikom pretresa njegove kuće istražitelji su pronašli stranu vojnu uniformu, zastavu Srbije i plan leta za Zagreb.

Nakon hapšenja protiv Miljkovića je pred saveznim sudom u Chattanoogi podignuta optužnica zbog zlostavljanja zatvorenika, kao i više tačaka koje su se odnosile na prevaru prilikom izdavanja američkog pasoša i davanje lažnih podataka o identitetu.

Savezna porota ga je kasnije oslobodila optužbi za mučenje, ali je Miljković priznao krivicu za jednu tačku optužnice koja se odnosila na prevaru prilikom izdavanja pasoša, priznajući da je svjesno koristio lažni identitet Sead Dukić u zahtjevima za američke putne isprave.

Preostale tačke optužnice odbačene su u skladu sa sporazumom o priznanju krivice.

Prošle godine savezni sudija Charles Atchley izrekao mu je uslovnu kaznu koja je uključivala kućni pritvor i novčanu kaznu, umjesto zatvorske.

Iz Ministarstva pravde SAD-a podsjetili su da Miljković do danas nije odgovarao pred pravosuđem Bosne i Hercegovine za optužbe koje se odnose na ratne zločine.