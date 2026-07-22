Budžet, Apelacioni sud i električni romobili na dnevnom redu Parlamenta BiH

Na hitnoj sjednici pred zastupnicima će se naći Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu, koji je Predsjedništvo BiH uputilo u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Prema prijedlogu, ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH za narednu godinu iznose 1,580 milijardi KM, što predstavlja povećanje od deset miliona KM, odnosno jedan posto u odnosu na ovogodišnji budžet. Predsjedništvo BiH ovlastilo je ministra finansija i trezora Srđana Amidžića da u ime ove institucije obrazloži budžet zastupnicima.

Nakon završetka hitne sjednice planirano je održavanje redovne sjednice na kojoj će se naći više zakonskih prijedloga.

Među najznačajnijim tačkama je Prijedlog zakona o Sudu Bosne i Hercegovine i Apelacionom sudu BiH, čiji je predlagač zastupnik Predrag Kojović. Ustavnopravna komisija već je podržala prijedlog uz četiri usvojena amandmana.

Ključni zakoni

Predloženi zakon predviđa osnivanje Apelacionog suda BiH kao posebne drugostepene sudske instance, čime bi se razdvojile prvostepena i drugostepena sudska funkcija. Predlagač smatra da bi takvo rješenje doprinijelo većoj nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa te dodatno ojačalo povjerenje javnosti u pravosudni sistem.

Na dnevnom redu nalazi se i Prijedlog izmjena Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim bi se prvi put detaljnije regulisalo korištenje električnih romobila i drugih lakih električnih vozila zbog njihovog sve većeg prisustva u saobraćaju.

Zastupnici će razmatrati i izmjene Zakona o državljanstvu BiH koje je predložio Jasmin Imamović, a kojima bi se olakšao povrat državljanstva osobama koje ga žele ponovo steći.

Važne odluke

Pred njima će se naći i izmjene Zakona o ličnoj karti državljana BiH koje su predložili Saša Magazinović i Denis Zvizdić. Ukoliko budu usvojene, građani će imati mogućnost da uz dodatnu naknadu dobiju ili zamijene ličnu kartu po ubrzanom postupku, dok standardni rokovi ostaju nepromijenjeni.

Osim zakonskih prijedloga, zastupnici će tokom redovne sjednice razmatrati i više izvještaja, informacija i drugih akata iz nadležnosti državnih institucija.