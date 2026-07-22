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PUTNA BLOKADA

Sarajevo pred saobraćajnim haosom: Zatvara se jedna od najprometnijih raskrsnica

Zbog izvođenja radova na izgradnji kružnog toka od danas dolazi do izmjene režima saobraćaja, uz potpunu obustavu na dijelu radilišta i uspostavljene

Počinju radovi koji mijenjaju saobraćaj u Sarajevu. Vlada KS

D. E.

prije 12 minuta

Vozače u Sarajevu od danas očekuju velike izmjene u saobraćaju. Zbog izgradnje kružnog toka zatvorena je jedna od prometnijih raskrsnica, a uvedeni su alternativni pravci kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje saobraćaja.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost kompaniji Mibral d.o.o. Sarajevo za izmjenu režima saobraćaja na raskrsnici ulica Grbavička – Hamdije Čemerlića – Bulevar Ivice Osima.

Obustava saobraćaja počinje danas, 22. jula, i trajat će do 30. jula 2026. godine, tokom izvođenja radova na izgradnji novog kružnog toka.

Predviđena je potpuna obustava saobraćaja na dijelu gdje se izvode radovi, dok su istovremeno uspostavljeni alternativni pravci i privremeni dvosmjerni saobraćaj na pojedinim ulicama.

Pravac Grbavica – Hrasno:

Zagrebačka – Grbavička (privremeno uspostavljen dvosmjerni saobraćaj) – Hamdije Čemerlića – Bulevar Ivice Osima

Zagrebačka – Derviša Numića – Put Mladih Muslimana – kružni tok Hrasno

Pravac Hrasno – Grbavica:

Bulevar Ivice Osima – Hamdije Čemerlića – Grbavička (privremeno uspostavljen dvosmjerni saobraćaj) – Zagrebačka

Kružni tok Hrasno – Put Mladih Muslimana – Derviša Numića

Iz Kantona Sarajevo apeluju na vozače da obrate pažnju na privremenu signalizaciju, koriste alternativne pravce i poštuju izmijenjeni režim saobraćaja tokom trajanja radova.

# GRBAVICA
# RADOVI
# BLOKADA
# SARAJEVO
# SAOBRAĆAJ
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