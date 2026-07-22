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JULSKO IZNENAĐENJE

Video / Led usred ljeta zatrpao Nevesinje

Snažno nevrijeme zahvatilo je pojedine krajeve, a građani su zabilježili trenutke koji su privukli pažnju javnosti

Led usred ljeta zatrpao Nevesinje. Facebook

D. E.

prije 7 minuta

Snažno nevrijeme praćeno ledom pogodilo je jučer područje Nevesinja, gdje je za kratko vrijeme došlo do obilnih padavina koje su prekrile ulice i okolna područja.

Led veličine zrna graška do većih komada padao je tokom nevremena, a građani su zabilježili prizore bijelog pokrivača usred ljeta.

Nevrijeme je izazvalo zabrinutost među stanovništvom, posebno zbog mogućih posljedica na poljoprivredne usjeve i voćnjake. Nadležni će naknadno utvrditi eventualnu materijalnu štetu.

Meteorolozi upozoravaju da se i u narednom periodu lokalno mogu očekivati jači pljuskovi, grmljavina i nevremena na pojedinim područjima.

# NEVRIJEME
# LED
# NEVESINJE
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