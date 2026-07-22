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MOSTAR JUG-TUNEL KVANJ

Sutra sjednica Predsjedništva BiH: Da li će dati saglasnost da se autoput kod Mostara gradi preko vojne imovine

Prvo se osporavalo to što se u blizini dionice nalazi streljana i postojala je bojazan da bi streljivo moglo završiti na dionici

Predsjedništvo BiH. Predsjedništvo BiH

S. S.

prije 1 sat 16 minuta

Na sjednici Predsjedništva BiH koja je zakazana sutra razmatrat će se zahtjev da se gradi autoput preko dijela dionice koja obuhvata zemljište uz kasarnu "Miralem Jugo" kod Mostara.

Riječ je o trasi koja je planirana na dionici autoputa Mostar jug - Tunel Kvanj, a Predsjedništvo BiH je ranije odbijalo dati saglasnost jer je riječ o državnoj imovini.

Prvo se osporavalo to što se u blizini dionice nalazi streljana i postojala je bojazan da bi streljivo moglo završiti na dionici.

Autoceste su nakon toga ponudile da izdvoje dva miliona KM za izgradnju zatvorene streljane po NATO standardima. 

Ministarstvo odbrane BiH je prvobitno na to pristalo, no zatražili su da se streljana izgradi u kasarni u Pazariću, što su iz Autocesta odbili, insistirajući na lokaciji postojeće streljane.

S obzirom na penale zbog kašnjenja, iz Autocesta FBiH više nisu mogli čekati na dogovor, pa su odlučili da idu u pravcu pravljenja tunela na lokaciji kod streljane, što će na kraju koštati 13 miliona KM.

Također, postoji i problem za dio trase vezano za vojni aerodrom Ortiješ, koja je također proglašena perspektivnom vojnom imovinom, iako na konkretnoj lokaciji nije planiran nikakav konkretan projekat, niti zahvata samo područje aerodroma.

# PREDSJEDNIŠTVO BIH
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