BHANSA dostavila institucijama BiH analize o poslovanju i zračnom prometu

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) uputila je osnivaču i nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine dva dokumenta. Riječ je o Informaciji o pravnom statusu i financijskom poslovanju BHANSA-e te Analizi zračnog prometa u zračnom prostoru u kojem su delegirane usluge kontrole zračnog prometa, odnosno ATS usluge.

U dokumentima su iznesene najvažnije činjenice i zaključci relevantni za točno i cjelovito informiranje javnosti.

Financijska samostalnost

Kako stoji u dokumentima, BHANSA je neprofitna i financijski samostalna institucija sa svojstvom pravne osobe, koja se financira isključivo iz naknada korisnika za pružene usluge u zračnoj plovidbi, bez korištenja sredstava iz Proračuna institucija Bosne i Hercegovine. Stoga nema status proračunskog korisnika i na nju se ne primjenjuju odredbe Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, što je potvrđeno i službenim mišljenjem Ministarstva financija i trezora BiH iz 2017. godine. Istodobno, BHANSA je tijekom proteklih deset godina u državni proračun uplatila 150 milijuna KM, a da iz njega nije koristila ni jednu marku.

Uz financijsku samostalnost, u dokumentima se posebno ističu transparentnost poslovanja i redovito ispunjavanje svih propisanih obveza izvještavanja.

Navodi se da Agencija pravodobno ispunjava sve propisane obveze izvještavanja. Godišnji izvještaj o poslovanju, zajedno s izvještajem neovisnog revizora, dostavlja se Vijeću ministara BiH, financijski izvještaji objavljuju se u „Službenom glasniku BiH“, dok su izvještaji o poslovanju dostupni i na službenoj internetskoj stranici BHANSA-e.

Takav sistem izvještavanja dodatno je osnažen višeslojnim mehanizmima nadzora nad radom i financijskim poslovanjem Agencije.

Višeslojni nadzor

Nadzor nad poslovanjem obuhvaća regulatorne i institucionalne mehanizme, međunarodne kontrole u okviru EUROCONTROL-a, neovisnu vanjsku te internu reviziju. Zakonom je predviđena i mogućnost provođenja posebne revizije na temelju odluke Vijeća ministara BiH.

Delegiranje pojedinih usluga kontrole zračnog prometa međunarodno je priznat mehanizam europskog sustava upravljanja zračnim prometom. Njime se prometni tokovi organiziraju radi veće sigurnosti i učinkovitosti, bez odricanja od zračnog prostora ili prijenosa bilo kojeg dijela suvereniteta. Zračni prostor u cijelosti ostaje pod suverenitetom i nadzorom Bosne i Hercegovine.

Analiza zasnovana na podacima EUROCONTROL-a o svim letovima tijekom 2025. godine pokazuje da je postojeći model povoljan za Bosnu i Hercegovinu. Država ostvaruje najveći dio prihoda generiranog u predmetnom zračnom prostoru, dok je BHANSA u potpunosti integrirana u europsku mrežu upravljanja zračnim prometom i doprinosi sigurnoj i učinkovitoj protočnosti prometa.

Rezultati Analize pokazuju da preuzimanje delegiranih usluga u sadašnjim okolnostima nije opravdano s operativnog ni financijskog stajališta. Prioriteti BHANSA-e zato ostaju jačanje vlastitih kapaciteta, modernizacija sustava upravljanja zračnim prometom i uključivanje u europske razvojne saveze.

Kako su poručili iz BHANSA-e, i dalje će nastaviti odgovorno upravljati povjerenim resursima, jačati vlastite kapacitete i donositi odluke utemeljene na sigurnosti, stručnim analizama i dugoročnim interesima Bosne i Hercegovine.