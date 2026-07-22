Održana tematska sjednica "Mehanizmi zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama na nivou HNK", usvojen niz zaključaka

U Skupštini Hercegovačko – neretvanskog kantona danas je održana tematska sjednica pod nazivom “Mehanizmi zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama na nivou HNK”. Sjednica je realizovana u saradnji s Misijom OSCE-a u BiH.

Glavni cilj zasjedanja

Glavni cilj današnjeg zasjedanja bila je analiza djelotvornosti postojećih mehanizama zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona te informisanje poslanika o provođenju zakonskih rješenja.

Sjednica je poslužila i kao platforma za otvaranje direktnog dijaloga s relevantnim predstavnicima institucija Hercegovačko-neretvanskog kantona i predstavnicima civilnog sektora o postojećim i planiranim mjerama, te uspostavljanju i promovisanju mehanizama za prevenciju, suzbijanje nasilja u porodici i zaštitu žena žrtava nasilja.

Nakon uvodnih obraćanja predsjedavajućeg Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, Džafera Alića te zamjenika predsjedavajućeg Tomislava Martinovića i Vesne Saradžić koji su, između ostalog, ukazali na važnost održavanja godišnjih tematskih sjednica o ovom, jednom od najozbiljnijih društvenih izazova, ali i sistematičniji pristup ovoj temi, predstavljeni su statistički pokazatelji.

Prema tim pokazateljima, nasilje u porodici u HNK za prvih šest mjeseci ove godine povećano je za 130 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Također, na sjednici je dat i presjek stanja u HNK po pitanju prevencije i borbe protiv nasilja u porodici kao i preporuke za budući rad, a među učesnicima su bili i čelnici pravosudnih institucija u HNK, kao i predstavnici nevladinih organizacija.

Usvojeni zaključci

Nakon sadržajne i konstruktivne diskusije jednoglasno su usvojeni sljedeći zaključci:

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona konstatuje da nasilje u porodici i nasilje nad ženama predstavljaju ozbiljan društveni, sigurnosni i pravni problem koji zahtijeva kontinuirano, koordinirano i mjerljivo djelovanje svih nadležnih institucija.

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona zadužuje Vladu HNK da, putem nadležnih ministarstava, a u saradnji sa Koordinacijskim tijelom i saradnji Gender centrom Federacije BiH izradi i Skupštini dostavi prijedlog dvogodišnjeg kantonalnog Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici HNK , a koji je u skladu sa članom 72. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama Federacije BiH (2025).

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona zadužuje Vladu HNK da, prilikom izrade budžeta, planira posebna sredstva za kantonalni Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici HNK uključujući programe podrške žrtvama nasilja, uključujući sigurne kuće, savjetovališta te psihološku i pravnu pomoć.

Nakon što Koordinaciono tijelo Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona izradi Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama, a isti usvoje Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona, zadužuju se sve relevantne institucije, ustanove i organizacije civilnog društva koje budu prepoznate Programom mjera da, u međusobnoj saradnji i u skladu sa svojim nadležnostima, planiraju i provode aktivnosti, javne kampanje i edukativne programe usmjerene na prevenciju nasilja u porodici i nasilja nad ženama, te da Koordinacionom tijelu dostavljaju redovne polugodišnje izvještaje o realizaciji predviđenih aktivnosti. Koordinaciono tijelo obavezno je jednom godišnje podnijeti objedinjeni izvještaj o svom radu i realizaciji Programa mjera Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona i Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Predlaže se Koordinacionom tijelu Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona da prilikom izrade Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama razmotri i predvidi uspostavljanje dodatnih anonimnih načina prijave nasilja, uključujući izradu digitalne platforme koja bi omogućila i zajamčila anonimnost o sigurnost prijavitelja nasilja u HNK.