Porodica traga za Zdravkom Đurićem: Nestao na području Vogošće, posljednji put viđen u Sarajevu

Porodica i policija tragaju za Zdravkom Đurićem, koji je prije dva dana nestao na području Vogošće.

Đurić je rođen 1954. godine, visok je oko 170 centimetara i ima sijedu kosu. U trenutku nestanka na sebi je imao teget plavu majicu na pruge i bež pantalone.

Nestanak je prijavljen na području Vogošće, a prema informacijama njegove porodice, jučer je viđen na autobuskoj stanici u Sarajevu, dok je danas oko 17 sati uočen na području Pofalića.

Porodica apeluje na građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije o njegovom kretanju ili ga primijete, odmah obavijeste policiju.