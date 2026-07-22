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Porodica traga za Zdravkom Đurićem: Nestao na području Vogošće, posljednji put viđen u Sarajevu

Jučer je viđen na autobuskoj stanici u Sarajevu, dok je danas oko 17 sati uočen na području Pofalića

Zdravko Đurić. Društvene mreže

M. Až.

prije 7 sati 20 minuta

Porodica i policija tragaju za Zdravkom Đurićem, koji je prije dva dana nestao na području Vogošće.

Đurić je rođen 1954. godine, visok je oko 170 centimetara i ima sijedu kosu. U trenutku nestanka na sebi je imao teget plavu majicu na pruge i bež pantalone.

Nestanak je prijavljen na području Vogošće, a prema informacijama njegove porodice, jučer je viđen na autobuskoj stanici u Sarajevu, dok je danas oko 17 sati uočen na području Pofalića.

Porodica apeluje na građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije o njegovom kretanju ili ga primijete, odmah obavijeste policiju.

# VOGOŠĆA
# NESTALA OSOBA
# SARAJEVO
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