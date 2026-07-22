Otkazana sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo: Nisu došli vijećnici Trojke koji čine većinu

Osma hitna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo danas nije održana jer nije bilo dovoljno vijećnika za rad i odlučivanje. U sali se pojavilo svega 14 vijećnika, što nije bilo dovoljno za osiguranje kvoruma.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Samir Suljević na početku sjednice konstatirao je da nisu ispunjeni uslovi za rad, nakon čega je sjednica otkazana.

Nakon toga Suljević je potvrdio da će nadležnim institucijama biti dostavljene informacije o novonastaloj situaciji.

- Shodno tome, mi ćemo izvještaj Komisije za izbor i imenovanje u toku dana proslijediti Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) sa kratkim sižeom da smo mi odradili sve što je od nas traženo i da sjednica nije održana - izjavio je Suljević.

Političke nesuglasice i blokade u Općinskom vijeću Novo Sarajevo traju već određeno vrijeme, a obilježile su i ranije sazive, kao i aktuelni mandat.

Da odnosi unutar vladajuće većine nisu stabilni, pokazalo se i ranije kada se vijećnici SDP-a u jednom trenutku nisu vratili na sjednicu, čime su poslali poruku svojim partnerima u lokalnoj vlasti.