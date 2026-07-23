U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Iran zaprijetio zemlji Balkana

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Iran zaprijetio zemlji Balkana.

Bugarski parlament odobrio je raspoređivanje američkih aviona-cisterni u zračnoj bazi Bezmer, uprkos ranijim upozorenjima iz Teherana da bi takav potez Sofiju mogao učiniti saučesnikom u, kako navode iranske vlasti, agresiji i ratnim zločinima.

Narodna skupština Bugarske dala je saglasnost za korištenje svoje zračne baze Bezmer od američkih aviona-cisterni.

Bh. klubovi igraju prve mečeve drugog pretkola Konferencijske lige. Novi ispit za Velež, Borac i Zrinjski.

Smrt Adema Jušića u Bihaću i dalje pod istragom. Sedam osumnjičenih bez zabrana, Tužilaštvo ulaže novu žalbu.

Analitičar Dušan Janjić za "Avaz" je govorio o sukobu na Bliskom istoku, nedavno držanom NATO samitu u Ankari, ali i o tome kako se aktuelna geopolitička dešavanja odražavaju na Balkan i BiH.

Čitajte i o novom razdoru u poznatoj porodici: Djeca Breda Pita se odriču prezimena.

Saznajte hoće li ljekari u Kantonu Sarajevo krenuti u štrajk.

Istražili smo ko su bh. političari s najdužim stažom u foteljama.

Za naš list govorio je i poslanik u NSRS Ramiz Salkić. Kaže da ljiljane u RS niko ne može zabraniti.

Analizirali smo zašto Predsjedništvo ne stavlja ugovor s IZBiH na dnevni red.

Raspad sistema sve vidljiviji: Otpale fasadne ploče s Historijskog muzeja BiH.

Na stranama globusa saznajte ko je Halil el-Haja, nova Hamasova udarna igla.

O rastu cijena nafte u BiH razgovarali smo s ekonomskim analitičarom Igorom Gavranom. Tvrdi da nema opravdanja za ovakav skok cijena.

Na kulturnim stranama saznajte više o 32. Sarajevo Film Festivalu.

Mladi pjevač Almin Džanković govorio je za "Avaz" o svojoj novoj numeri.

Na sportskim stranama čitajte više o historijskoj odluci organizatora Rolan Garosa.

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