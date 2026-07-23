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VJETAR SLAB DO UMJEREN

U Bosni i Hercegovini danas sunčano

Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Avaz

A. O.

prije 24 minute

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina.

Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti, a u noći se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 24 stepena.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
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