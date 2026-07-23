Sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa upozorava: U HNK na djelu višemjesečna opstrukcija zakonskog prava na štrajk

Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u HNK već 16 mjeseci konstantno upozorava na postupanja nadležnih institucija u postupku ostvarivanja zakonom zagarantiranih prava na štrajk. Iz Sindikata navode da, umjesto ekspresne zaštite radničkih prava, svjedočimo donošenju neshvatljivih odluka Općinskog suda u Mostaru, koje rezultiraju stalnim žalbama i bespotrebnim opterećivanjem viših sudskih instanci, koje su u konačnici bile prinuđene ukidati sporne prvostepene odluke.

- Nakon što su rukovodioci pravosudnih institucija odbili zaključiti sporazum o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka, pokrenut je zakonom propisan postupak imenovanja predsjednika Arbitražnog vijeća pred Općinskim sudom u Mostaru. Međutim, ono što je trebalo biti hitan postupak, pretvoreno je u višemjesečnu pravosudnu agoniju. Tek nakon što je po drugi put Kantonalni sud ukinuo rješenje Općinskog suda u Mostaru i izričito naložio da sud postupi u skladu sa zakonom i imenuje predsjednika arbitraže, Općinski sud je donio odgovarajuće rješenje. Drugim riječima, prvostepeni sud je postupio tek kada više nije imao mogućnost za dalja manevriranja – navode iz Sindikata.

Dodaju da ni tada nije prestalo osporavanje zakonskog prava na štrajk.

- U rješenju kojim je imenovan predsjednik arbitraže postupajuća sutkinja Amela Konjhodžić je jasno u Pouci o pravnom lijeku navela da žalba shodno zakonskim odredbama - nije dozvoljena. Uprkos tome, Kantonalno javno pravobraniteljstvo HNK izjavljuje žalbu, te postupajuća sutkinja umjesto da istu odbaci kao nedopuštenu ili neosnovanu i potvrdi pobijano rješenje, predmet iznova upućuje Kantonalnom sudu u Mostaru. Ovim putem javno postavljamo sljedeća pitanja: Ako žalba zakonski nije dozvoljena, zašto sud prihvata i postupa po žalbi te tako proturječi sam svom rješenju? Zbog čega se u hitnom radnom sporu postupa punih 16 mjeseci, uprkos zakonskoj obavezi na hitnost i postupanje u roku od 5 dana? Da li se svjesnim pravnim manevrima i odugovlačenjem postupka pokušava kupiti vrijeme i ugušiti zakonito pokrenuti štrajk radnika? Ako ovakav način postupanja postane pravilo, postavlja se pitanje pravne sigurnosti svih građana koji traže pravdu pred sudovima – stoji u dopisu Sindikata.

Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK ocjenjuje da se u ovom predmetu svjesno krše odredbe o hitnosti postupanja, te da se odugovlačenjem procesa, vođenjem suvišnih korespondencija i donošenjem kontradiktornih odluka, vrši pritisak na Sindikat koji samo pokušava ostvariti svoja zakonom zagarantirana prava.